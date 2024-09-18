健康你我他／面對無齒良方 淺嘗細嚼慢嚥

歲月匆匆，轉眼間人生已走到七十古來稀的年歲。幸好已是21世紀的現代，在科技進步、醫藥發達下，髮蒼蒼、視茫茫、齒牙動搖等不可逆的生理現象，都成了小菜一碟，有了對應處理的方法，而且效果頗佳。

以齒牙動搖論，鑲、補、植牙…甚至滿口假牙，都可修整如新；只是一口的贗品，都不若天然的尚好。

昔時酷愛的油炸花生米，改成了水煮；牛排、大骨，淺咬或淺嘗輒止，也與老妻相互提醒，千萬別認真啃咬，一旦牙齒崩壞，得不償失。漸漸地，我們走上了「食不厭精，膾不厭細」，也就是米飯不求量多但要精細、肉食切得愈細愈好的夫子之道，想來，說此話的孔老夫子，牙口也一定不好。

再說七十餘年的老舊機器，處處卡卡，嗆咳就是其一，有時喝口湯，就嗆得崩天裂地，據說名人如王永慶、李登輝等，均受其苦。因此，細嚼慢嚥是養生要法且優雅老成，但往往嘴角的食物餘渣，總不留情地洩露人體機械老舊的痕跡與無奈。

「面對它、接受它、處理它、放下它」是聖嚴法師尋看「本來面目」的方法，也是面對無齒、假牙的良方。