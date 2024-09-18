被時間追著跑？ 5招練習 找回主控權

是否覺得時間不夠用？想在有限時間做多一點事情，卻總是效率不佳？甚至花時間緩解負面情緒？

阿明一早被鬧鐘喚醒，迅速整裝出門，在擁擠捷運上檢查電子郵件、回覆社群媒體的留言、搜尋今日新聞…，這些訊息隨著車廂的搖晃不停在腦海中轉換，使得阿明頭昏腦脹。

阿明一到辦公室，就開始檢查下午開會的報告，到了中午，他狼吞虎嚥地完食，犧牲午休時間檢查報告內容，疲倦地參加下午會議，報告內容卻漏洞百出。下班了，阿明心想：「要是我能像奇異博士一樣，隨意掌控時間，該有多好！」

上班族的時間在早晨的鬧鐘聲響、通勤的喧囂、工作的繁雜、下班的倦容…悄悄地流失。網路世代，容易將自己與電腦比較，安排許多事情在同一個時段。然而，人不是電腦，我們會分心，有固定的心智能量，當下的情緒或生理狀態會影響效率。

該如何做事有效率？成為時間的主人？

1.跳脫自動化，珍惜每個決定點：決定點可能是當下任務被打斷時、任務轉換時、突發狀況時；試著安排決定點的時刻要做什麼事，可以是感受呼吸、看窗外風景等，但要避免消耗腦力的事；在未想好做下一件事情時，先別急著做下一件事情。

2.訓練專注、減少干擾物、停止對抗分心：平時練習專注於當下，覺察呼吸與體感，把五官打開感受當下的時刻；需專注時減少環境中的干擾物；真的分心了，可以試著簡單描述分心的事物，再將注意力回到原事物上。

3.善用心智能量：人一天的心智能量會逐漸減少，尤其是在不同事物間轉換、社交活動、久坐、計畫與決策時，特別會消耗心智能量。建議可以前一晚就做出一些決定，將當天待辦事項進行分類，在早上完成當天最重要的事情，只用一小時回信。

如果真的疲倦，可以緩慢地腹式呼吸或閉氣，開懷大笑或小睡10分鐘。

4.情緒是神隊友：學會拒絕不合理要求；悲傷時做決策較不會有偏見、慎重且公平；憤怒可讓人勇於挑戰未知或困難；適度焦慮會讓人表現得更好；正向情緒可讓人有創造力及彈性思考。

5.飲食、燈光、環境：少量多餐、地中海飲食、蛋白質可提升專注度；規律從事中等強度有氧運動，或每半小時走動2-3分鐘；安靜的環境才能保持專注；橘黃燈光可提升創造力，藍光或白光可提升專注度。