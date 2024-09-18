健康主題館／五全照護 最後一哩路因地制宜

一場新冠肺炎疫情改變民眾對生命的看法，也改變了安寧療法的定義，以前著重在生命末期的照顧，在健康台灣政策推動後，診療進入居家及社區，成為更廣泛的支持療護。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）執行長蔡宏斌指出，全人、全程、全家、全社區、全醫療團隊的「五全照護」全人善終，是安寧療護的最新趨勢，也是精準安寧的一環。

隨著百年疫情的洗禮及數位時代的來臨，安寧緩和醫療也有了不同的定義。原本在台大醫院服務的蔡宏斌，今年接任器捐病主中心執行長，他說，器官捐贈移植、安寧療護及病人自主都是善終的概念，不同的時代要有跨平台的專業合作，這是未來趨勢。

離開醫療院所 照護模式要更新

蔡宏斌解釋，過去安寧療護著重在末期病人的最後一哩路，借調至台北市立聯合醫院中興院區後，體會到當診療照護進到社區或居家後，廣泛性的支持療護會更加重要；要讓生命末期的全程照護更完善，必須因地制宜提出不同的治療計畫，病人、家庭及醫療團隊都得重新學習新的照護模式。

在進入社區服務後，蔡宏斌的感受甚深，體會到治療場域的不同，會決定病人接受什麼樣的醫療。他舉例，今年9月有一名60多歲罹患巴金森氏症的病人，有糖尿病及中風病史，平常皆在他院接受治療，但因尿路感染送至中興醫院急診，後續就申請在宅急症醫療，照護場域從醫院轉換至住家。

「炎熱的夏天，室內溫度高達34度，病人家裡沒有開空調，在狹小空間裡，護理人員得做生命徵象評估並跪著幫病人打點滴，自己拿著手持式超音波幫病人檢查，在治療過程中發現病人身體僵硬，也因高溫有脫水情形；雖然在這短短一個小時內醫療團隊彼此合作，但仍揮汗如雨，在一個非設定好的環境中，看見很不一樣的人生面向及醫療場景。」蔡宏斌說。

回到病人家裡 靈性照護更重要

回到社區後，蔡宏斌發現，很多的資源協助並非只回應醫療端的需求，也要考量病人及家屬的需要，這也印證了台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅提及的「要找回醫者的初心，就必須回到病人的家裡」。

隨著時代的演變，台灣從傳統的安寧療護，精進到全人、全程、全家、全社區、全醫療團隊的「五全照護」全人善終，尤其進入到家庭社區以後，更加凸顯靈性照護的重要性。

蔡宏斌指出，這也與衛福部長邱泰源先前所提「安寧療護需要愈來愈精準」的理念不謀而合。

通訊軟體的應用及遠距醫療，都讓未來安寧療護更加多元性，病人除了有自己疾病的主治醫師外，也有居家安寧的醫師可以共同提供照護，這是最好的照護模式。

為了讓大家更加認識善終三法，器捐病主中心將在10月12日「世界安寧日」當天舉辦公益路跑活動，透過路跑活動及闖關活動，讓生命教育可以更往下扎根。