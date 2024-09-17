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恐怖烤肉...20歲女罹患大腸癌、媽媽同時患肺腺癌 營養師聽完煮法傻眼

香港01／ 撰文：田中貴
烤肉是不少人的最愛，但吃得不健康隨時罹癌。圖／聯合報系資料照片
烤肉是不少人的最愛，但吃得不健康隨時罹癌。圖／聯合報系資料照片

烤肉是不少人的最愛，但吃得不健康隨時罹癌。台灣有營養師分享個案，指出1名20歲就患大腸癌的女病人，其母親同患肺腺癌，當時覺得對方比較年輕，加上母女罹癌比較巧合，如常詢問對方飲食習慣。

原來一家人喜歡吃燒肉，但她們並未使用尋常燒肉架，反而使用近期比較流行的廢棄車鈴，而且沒有清乾淨，輪框邊緣車胎皮經過燃燒產生有毒臭味，而且她們傾向食用燒焦食物，相信她們因而罹癌，營養師提醒民眾至少刮除燒焦的部位才可食用。

營養師許瓊月近日出席節目《聚焦2.0》，其間分享病例，當時她在台南醫院工作，有1名20歲女子患有大腸癌，前來接受營養諮詢，許認為「算是蠻年輕的」，先了解其平時飲食習慣，女病人指出家中經常烤肉，並稱「可能也有基因遺傳，（因為）媽媽是罹肺腺癌」。

許經細問後，原來她們使用廢棄車鈴當作燒肉架，而且她愛食烤焦食物，「覺得這樣比較有味道」。

由於工作環境和生活圈較小，另有患者剛巧是該名女病人的鄰居，私底下透露對方每次烤肉，飄出的並非香味，反而是臭味，相信她們沒有清乾淨，輪框邊緣車胎皮經燃燒後，產生有毒臭味。

許相信，她們頻繁吸取有毒氣體，相信導致母親患上肺腺癌，烤肉不只令到食家直接吸入廢氣，污染物亦會依附在衣服和頭髮上，瀰漫在空氣中，20歲女病人經常食用烤焦食物，可能因而患上大腸癌。許提醒烤焦食物寧可丟掉都不要食用，即使擔心造成浪費，起碼刮掉焦掉部位。

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文章授權轉載自《香港01》

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