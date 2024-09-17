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蘇力最快今晚生成！雙颱挾雨彈、這日起降雨範圍擴大 預測路徑曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四前受葡萄桑颱風外圍水氣影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，周五至下周二降雨區域擴大，南部地區降雨機率變大。聯合報系資料照
周四前受葡萄桑颱風外圍水氣影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，周五至下周二降雨區域擴大，南部地區降雨機率變大。聯合報系資料照

未來1周受低壓帶影響，天氣不穩定，中央氣象署預報員葉致均表示，周四前受葡萄桑颱風外圍水氣影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，周五至下周二降雨區域擴大，南部地區降雨機率變大；葡萄桑周四接近台灣，TD17則預估今晚至明天生成，雙颱均不直接影響台灣，但外圍水氣造成迎風面水氣增加。

今晚中秋節民眾都盼欣賞到超級月亮，但葉致均說，今晚起，台灣東方水氣有增多趨勢，包含北海岸、東半部到恆春半島，雲量增加、甚至有降雨情況出現，連同在桃園以北也可能有零星飄雨現象，可能雲縫中賞月。桃園以南地區等對流雲系消散之後，賞月機率高。

颱風部分，葉致均指出，葡萄桑颱風很快朝西北方向前進，明天進入琉球海域，周四位於東海、距離台灣較近，周五登陸中國浙江；而TD17預估今晚至明天生成為蘇力颱風，其路徑偏西方向朝中南半島前進。

葉致均表示，2個颱風對台灣天氣沒有直接影響，但受到其外圍環流影響，周四至周六基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪發生，周五、六西南部也有長浪發生。

至於未來是否還有颱風生成？葉致均說，目前南海至菲律賓東側為大低壓帶，且活力充沛，仍有利於熱帶系統發展，但未來其位置及動向仍有較大的不確定性，且與下周天氣有密切關係，後續會持續密切觀察。

降雨部分，本周降雨情況並非持續不斷的連日大雨，多為間歇性大雨後伴隨晴天。葉致均表示，周四（19日）前受葡萄桑颱風外圍水氣影響，環境風場為東北風，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。其他地區為午後雷陣雨較為明顯。

周五至下周二（20至24日）葡萄桑及即將生成為蘇力颱風的TD17，這2個熱帶系統逐漸往西移動，環境風場轉為南風及西南風，上述2熱帶系統為天氣不穩定主因，受其影響，東半部、北部有局部短暫陣雨；由於葡萄桑周四接近台灣，受其外圍水氣影響，南部地區也會有局部短暫陣雨，且午後雷陣雨變得更明顯。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高位於新竹縣竹東38.8度，其次為屏東縣赤山37.8度，苗栗縣頭份及新北市三峽也出現37.6度高溫。葉致均說，未來1周白天高溫為32至34度，沒有下雨時感受較為悶熱。

葡萄桑周四接近台灣，TD17則預估今晚至明天生成，雙颱均不直接影響台灣，但外圍水氣造成迎風面水氣增加。圖／中央氣象署提供
葡萄桑周四接近台灣，TD17則預估今晚至明天生成，雙颱均不直接影響台灣，但外圍水氣造成迎風面水氣增加。圖／中央氣象署提供

中秋節 超級月亮 颱風

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