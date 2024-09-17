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對抗惡「視」力...散瞳劑健保給付放寬18歲以下青少年 10月將上路

中央社／ 台北17日電
眼科醫師多次呼籲將延緩近視的阿托品散瞳劑給付對象年齡從國小上修高中，健保署終於放寬18歲以下青少年適用，今年10月起上路。示意圖／ingimage
眼科醫師多次呼籲將延緩近視的阿托品散瞳劑給付對象年齡從國小上修高中，健保署終於放寬18歲以下青少年適用，今年10月起上路。示意圖／ingimage

3C產品問世，線上學習普及，惡視力如海嘯來襲，眼科醫師多次呼籲將延緩近視的阿托品散瞳劑給付對象年齡從國小上修高中，健保署終於放寬18歲以下青少年適用，今年10月起上路。

衛生福利部中央健康保險署公告修訂含阿托品的眼用製劑藥品（Atropine sulfate 0.1mg/mL）給付規定。阿托品眼藥水就是家長熟知延緩學童近視的「散瞳劑」，過去健保給付對象僅限用於12歲以下兒童，每月限處方1瓶。

這次放寬給付標準改為18歲以下兒童及青少年皆適用，每4週處方為1瓶。健保署醫審及藥材組長黃育文今天告訴中央社記者，阿托品眼藥水屬延緩近視的治療，自今年10月1日起新制上路後，預估新增6000至8000名青少年受惠，健保支出新台幣160萬至210萬元。

台灣醫界過去極力呼籲低濃度阿托品是安全、有效預防兒童近視、控制惡化的新選擇，政府應該納入學生護眼對策，國健署針對視力發育階段訂有建議遠視度數，國小應介於50至100度，年紀越小遠視度數越高，做為儲備量，以免太快歸零、進入近視階段。

高雄長庚醫院眼科部近視防治中心負責人吳佩昌對健保給付放寬樂見其成，他說，在3C時代之下，學生不僅在教室外使用，當數位教學工具走進教室，學生更容易暴露近視風險，尤其12歲以上國中、高中生還有升學壓力，近距離用眼時間變長、戶外護眼時間越來越短。

「16到18歲學生近視速度很驚人，1年會惡化50度」，吳佩昌表示，阿托品眼藥水有助睫狀肌、瞳孔放鬆，針對12歲以上國中、高中生，尤其長時間待在補習班的學生，眼科醫師彷彿多一個武器，透過這類散瞳劑幫助升學壓力的學生放鬆眼睛、控制度數。

吳佩昌提到，這款阿托品眼藥水散瞳作用較和緩，睡前點藥，白天不怕畏光，使用者較不排斥持續點藥，學生點藥到18歲後視力趨近穩定，相信是防止高度近視比率攀升好方法之一，「散瞳劑是節流」，提醒戶外護眼不可偏廢，讓陽光在視網膜產生多巴胺，抑制眼軸拉長。

健保署 視力 近視

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