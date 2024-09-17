聽新聞
0:00 / 0:00
陸蠟瓶糖流入台...林靜儀納悶「為何要吃蠟」 食藥署節後將稽查
紅遍中國大陸的蠟瓶糖，近期在國內網購平台流竄，引發食品來源及標示疑慮。衛福部次長林靜儀表示，中國大陸非經濟部公告或專案准許輸入貨品不得輸入，已請衛福部食藥署進行了解，若民眾發現違法販售，也可向當地衛生局檢舉。
林靜儀提出質疑，台灣好吃的當季食品很多，若是加工食品，也受到食品安全與生產履歷法規規範，種類既多又安心，「為何需要網購中國有食安疑慮的蠟和色素糖漿來吃？」先不論食品標示問題，近年蜂蜜產量銳減，業者何來大量、低廉的蜂蠟可作零食販售？
食藥署副署長林金富表示，依食安法規定，要在國內販售食品，必須在邊境時進行報驗，否則可罰3萬至300萬元，如民眾以「跑單幫」方式購入食品，也只能每人攜帶6公斤回台，且僅能自用不得販售，食藥署會透過邊境報驗，防堵蠟瓶糖流入台灣，並關注其中含有的色素，是否為準用色素。
至於已流入台灣的品項，林金富表示，近期食藥署與地方政府合作，查緝流竄於市面上，包括夜市等地的違規食品，若發現有異狀的產品，稽查人員會查看有無報驗紀錄，若無紀錄者就是違規產品，食藥署會在中秋節後，盤點國內蠟瓶糖違規販售情況，並向大眾公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言