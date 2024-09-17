陸蠟瓶糖流入台...林靜儀納悶「為何要吃蠟」 食藥署節後將稽查

紅遍中國大陸的蠟瓶糖，近期在國內網購平台流竄，引發食品來源及標示疑慮。衛福部次長林靜儀表示，中國大陸非經濟部公告或專案准許輸入貨品不得輸入，已請衛福部食藥署進行了解，若民眾發現違法販售，也可向當地衛生局檢舉。

林靜儀提出質疑，台灣好吃的當季食品很多，若是加工食品，也受到食品安全與生產履歷法規規範，種類既多又安心，「為何需要網購中國有食安疑慮的蠟和色素糖漿來吃？」先不論食品標示問題，近年蜂蜜產量銳減，業者何來大量、低廉的蜂蠟可作零食販售？

食藥署副署長林金富表示，依食安法規定，要在國內販售食品，必須在邊境時進行報驗，否則可罰3萬至300萬元，如民眾以「跑單幫」方式購入食品，也只能每人攜帶6公斤回台，且僅能自用不得販售，食藥署會透過邊境報驗，防堵蠟瓶糖流入台灣，並關注其中含有的色素，是否為準用色素。

至於已流入台灣的品項，林金富表示，近期食藥署與地方政府合作，查緝流竄於市面上，包括夜市等地的違規食品，若發現有異狀的產品，稽查人員會查看有無報驗紀錄，若無紀錄者就是違規產品，食藥署會在中秋節後，盤點國內蠟瓶糖違規販售情況，並向大眾公告。