吃柚子出問題？中秋節後精神病易發作 醫：精神疾病藥物易受影響

不少民眾中秋節團圓會吃柚子，然而卻會與不少藥物有交互作用。台灣精神科診所協會副理事長單瑜表示，幾乎大部分的抗憂鬱劑都會受到影響，有服用精神科藥物者應該避免服用。另外，中秋節後季節轉換，情緒性疾患者容易受到影響，民眾可觀察自身狀況適時求診。

由於柚子中還有呋喃香豆素，容易與藥物有交互作用，單瑜說，由於吃完用子後會讓藥物在體內濃度上升，會擔心藥物過量，對於藥物穩定用藥會產生影響。由於大部分抗憂鬱劑、抗精神病藥物多會受影響，因此為藥物穩定服用，應該要避免食用柚子。除了精神疾病外，三高控制藥物等都應該注意。

不少精神疾患者在中秋節會更憂鬱。單瑜表示，因為季節轉換而生的情緒改善很常見，例如端午節過後、春秋節過後，不少有情緒疾患者會受到影響，緯度比較高的地方可能也會受到日照，我國日照雖不太明顯，但因為氣節轉換仍可能發作，節後看診人數依照往例確實會略增。

單瑜說，民眾如果過往有相關病史，可以提前回診領藥，或是觀察自身症狀。例如恐慌症狀相關症狀，如坐立難安，或是心跳加快、呼吸急速、手腳發抖等焦慮表現，民眾可自我覺察觀察自己的情緒。