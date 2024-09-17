「還沒等到曙光」醫憶人工生殖法修法30年 先天無子宮患者求子夢碎

國健署今年完成人工生殖法修法草案預告，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用；醫師分享，陪著先天無子宮患者們苦等30年，盼「利他代孕」合法化，從高中等到更年期求子夢碎。

人工生殖法修正草案今年5月預告，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。

TFC台北婦產科生殖中心院長胡玉銘近日透過新聞稿回憶40年婦產科醫師之路，「台灣有代孕需求，是人人心知肚明的事情」，他遇過許多媽媽焦慮帶著剛上高中的女兒來到診間，一問才知道原來女孩的初經遲遲未來，不少都是先天性無子宮症，在亭亭玉立的年紀就得接受一輩子不能靠自己懷孩子。

胡玉銘說，類似的個案其實比想像中更多，令他印象深刻的是約30年前在診間遇到一名先天性無子宮症、但卵巢功能正常無虞的高中女生。當時身邊的人都跟女孩說代孕就快合法，一樣可用自己的卵子養育下一代，但如今她已過更年期，還沒等到那一道曙光。

胡玉銘說，受限國家生育政策、法規，部分個案以高昂價格到國外尋求代孕，期盼草案能儘早通過，同時向反對團體喊話，呼籲看見病人切身的痛苦。歐美等先進國家代理孕母制度行之有年，台灣皆可參考，保障孩子、代理孕母權益，給因疾病無法生育女性一條「生」路。

單身女性適用人工生殖法，同樣是這次修法一大重點，生殖中心主任李怡萱說，台灣單身族群中有部分「想生也有能力生養」的人，卻因沒有找到對象，被法規排除在外，臨床上曾遇過一名女性，有計畫單身生育，是爸爸陪著來看診的，顯示單身生育背後也是有家庭支持系統。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍日前說明，預告期滿，收集上百件意見回覆，這些正反意見需要透過專家會議凝聚共識，若仍有歧見，不排除需要至行政院協商可能性，會努力儘速完成，力拚2個月後送進行政院。