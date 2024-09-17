明年將進入超高齡社會...獨居恐成社會新常態 公部門倡議「學老」

本報關注新北等六都獨老列冊比率低現象，民代憂心藏著隱身在角落的無助黑數。新北市社會局長李美珍說，守護獨老須從個人、家庭、社會多管齊下，最怕長輩拒絕互動，高齡化、少子化趨勢下，獨居將成為社會新常態，將加大力道倡議「學老」，學習是預防老化最重要的事。

新北404萬人口中，高齡者破75萬人，獨居長輩日增，新北目前列冊獨居長輩到7月底是7528人，列冊比率偏低。李美珍表示，若目前的支持系統發揮得夠徹底，應該不至於讓獨老感到孤立無援，目前仰賴的鄰里系統、社工等，不可能24小時守著，個人、家庭及社區的力量要並進。

「家人、朋友之間的網絡很重要。」李美珍說，兒女不跟父母同住是趨勢，家人、朋友之間必須建立聯繫及關懷的網絡，發揮家庭及朋友的價值。另，長者之間也可互助，年輕老人服務中老者，中老者服務老老者，都是一種互助模式。

李美珍直言，投入長者照顧與關懷，最擔心是不願互動、拒人於千里之外的長輩，這時候需要友善團體或找可信賴的人幫忙突破，才能讓長輩願意走出家門或接受別人進家門。

台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑致力於高齡者議題，開辦「學老誌」傳遞學老觀念，曾敏傑說，明年台灣老年人口比率將破20%，進入超高齡社會，台灣長輩約有13%使用到長照資源，87%是健康或亞健康的老人，談老年議題，不能只聚焦在病弱的高齡者，怎麼讓健康長輩慢一點進到長照體系，對家庭、國家影響甚鉅。