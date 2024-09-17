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大陸爆紅「蠟瓶糖」竄台 衛福部：涉食安疑慮正了解中

中央社／ 台北17日電
衛福部次長林靜儀。圖／本報資料照片
衛福部次長林靜儀。圖／本報資料照片

中國大陸爆紅「蠟瓶糖」近日在台灣網購平台也可看到，但多數無標示成分及許可，衛福部次長林靜儀今天說，吃了恐傷身，且若未經審查核准輸入販賣涉違法，已要求食藥署了解。

林靜儀接受中央社記者電訪說明，今天一早就在網路上看到這款瘋傳蠟瓶糖，因有食安疑慮，加上若沒有經過核准輸入就拿來販賣，視違規情節，可依食品安全衛生管理法、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法處理。

林靜儀說，初步看了一下網路討論及賣家說明等資訊，蠟瓶糖外層是蠟，內層則聲稱是果醬或糖漿，然而她不認為會是真的果醬，推測更有可能是加了香料或色素的加工品。

她並提到，有家長擔心會不會有人買了之後，進一步拿到學校附近兜售，萬一小朋友吃了出什麼問題，「講白了根本沒有人可以負責」，就算回頭追查網路賣家也不見得能成功。

林靜儀數度強調，賣家若沒有經標準的進口審查程序，已違反食安法，民眾可向當地衛生局檢舉；這類食品中是否含有重金屬、違法添加物等都無法確定，民眾下手前務必要特別小心，否則恐傷財又傷身。

林靜儀在臉書表示，台灣好吃的當季新鮮食物這麼多，加工食品也經過食品安全與生產履歷的法律規範，種類多又安心；「為什麼需要網購中國有食安疑慮的臘和色素糖漿來吃呢？」

她還說，「先不論食品標示問題，想想，近年來蜂蜜產量銳減，有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？」已請食藥署了解此事。

林靜儀 網路 食安

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