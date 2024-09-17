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新北抽查開放水域遊憩業者 3間設免責條款已改善

中央社／ 新北17日電

新北市府針對轄內貢寮區龍洞灣東岸、西岸及新店區碧潭東岸等10家開放水域遊憩業者進行聯合稽查，發現3家業者設定「免責條款」，屬無效，目前全數業者都已改善完畢。

許多民眾會趁夏季從事水上活動，新北市政府法制局今天發布新聞稿表示，為確保民眾消費安全及保障消費權益，新北市政府於7月至8月間由消保官、交通部觀光署、市府觀光旅遊局、消防局與經濟發展局人員聯合稽查10家開放水域遊憩業者。

法制局說，經查核業者「是否依水域遊憩活動管理辦法第10條投保責任及傷害保險」「免責條款」「救生設備」及「收退費規定及相關定型化契約條款」等項目，結果大致符合，但有3家業者設定「免責條款」，違反消保法「企業經營者對消費者或第三人損害賠償責任，不得預先約定限制或免除」規定，屬無效，目前全數業者都已改善完畢。

消保官指出，這次另調查「收退費規定及相關定型化契約條款」，絕大部分器材租借費用是在有下水時才收取，較不會有消費爭議。

消保官說，不過，消費者若預約潛水課程時，業者為確保履行契約且多已排定教練等，多半會收訂金，這次抽查各潛水課訂金約為新台幣500元至3000元，假如因可歸責消費者而無法成行時，業者將不予退還，經消保官告知後，多數業者願視消費者意願轉為下次消費金額。

消保官提醒，在開放水域活動須全程穿救生衣；另若患有疾病或服用藥物、酒精，不要進入開放水域進行水上活動；另應注意開放水域遊憩業者是否有商業登記或公司登記，及是否依水域遊憩活動管理辦法投保責任及傷害保險。消費者如有消費問題，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢。

消保官 消費者

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