中秋沒連假！合歡山沒塞車 清境遊客比周末還少

今天是中秋節，但因沒有連假，連帶影響民眾出遊意願，南投仁愛清境農場今上午入園人數不到千人，比一般周休假日的遊客數還少；且因清晨山區飄雨，前往合歡山鳶峰、武嶺等景點的上山車流也不多，台14甲線合歡山公路難得沒塞車。

由於，今年的國定假日多未實施彈性放假，所以沒有中秋連假，不少民眾考量中秋節前後都要上班、上課，或是中秋節前一晚有烤肉狂歡行程等，影響出遊意願。

退輔會清境農場表示，以往中秋連假，加上入秋天氣較穩定，成功賞月機率高，通常住宿率能達9成以上，但今年中秋節的住宿率僅5、6成，今天上午青青草園入園人數則僅約900人，比一般周休假日的遊客數還少了一些。

同樣是南投人氣景點的合歡山，因今天清晨一度降雨，天候狀況欠佳，別說看日出，連高山景致都顯得迷濛，不少遊客提早下山，當地武嶺、昆陽、鳶峰等均未見人潮，之後天氣雖漸放晴，車流仍不多，台14甲線合歡山公路難得沒塞車。