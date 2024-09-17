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低壓帶籠罩台灣 2颱風生成影響不大

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

颱風葡萄桑對台天氣影響不大，有機會新生成的蘇力颱風也一樣！但中央氣象署預報員葉致均表示，台灣都還是在低壓帶的範圍之內，所以各地天氣不太穩定。氣象專家吳德榮說，18、19日兩日北部、東半部有短暫降雨機會，周五（20日）、六（21日）南台灣有局部陣雨或雷雨。

葡萄桑週四靠近台灣

中央氣象署預報指出，18日至23日受低壓帶影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；20日至23日南部地區亦有局部短暫陣雨。

關於颱風動態，葉致均表示，在中國的貝碧佳颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，強度有逐漸減弱趨勢。葡萄桑颱風目前在台灣東方比較遠的海面上，未來會偏快、朝西北西方向，先通過琉球群島之後，再往中國浙江前進，對台灣天氣沒有太大影響，預計周四（19日）、周五（20日）距離台灣相對接近的時候。

蘇力對台無影響

葉致均說，目前菲律賓附近的熱帶性低氣壓有逐漸出海現象，強度和結構有逐漸變強的趨勢，預計發展為蘇力颱風，往海南島方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象專家吳德榮則說，17日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號輕颱「葡萄桑」向西北西朝琉球前進，其預測路徑比「貝碧佳」略偏南，但在不確定性範圍內；另一熱帶低壓通過呂宋島、進入南海後，將發展為第15號輕颱「蘇力」，預測偏西轉西北前進、離台漸行漸遠。

吳德榮強調，雖然目前的預測資料顯示，這些熱帶系統對台直接侵襲的機率低，但各國模式仍在調整中，應持續觀察。另外，最新模式模擬顯示，18日、19日北部、東半部有局部短暫雨的機率；西半部近山區午後有局部陣雨或雷雨。週五、六南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生的機率。

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大雷雨 颱風

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