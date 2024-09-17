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中秋節腹瀉增近2成 醫提醒對抗諾羅「不能只靠酒精」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今年上半年腹瀉群聚通報諾羅病毒的占比高。圖／疾管署提供
今年上半年腹瀉群聚通報諾羅病毒的占比高。圖／疾管署提供

近期腹瀉人數激增，據疾管署最新統計就診人次達到5年同期新高，同時預估，中秋節後腹瀉單周腹瀉就診人數恐怕上看15萬人次。馬偕紀念醫院急診內科主任謝尚霖表示，根據往年經驗，中秋節期間腹瀉人數會比往年多一到兩成，提醒民眾應該勤洗手。

最新統計腹瀉門急診就診人次，單周達13萬人，疾管署預期，由於中秋節有烤海鮮、烤肉，大專院校也陸續開學，中秋後腹瀉疫情可能上升。依照腹瀉群聚案病源檢驗，以諾羅病毒為多，其中流行病毒株由過去最常流行的GII.4，轉變為新型別GII.17，占比近六成，特別容易侵襲成人。由於該病毒株已有8年未在國內流行，民眾恐無免疫力。

謝尚霖說，中秋節前後，因為烤肉盛行，加上該時節盛行病毒影響，中秋節前後因腹瀉到急診就醫的人數，通常會比平時增加一到兩成。但今年中秋節因腹瀉就醫人數，若與往年相比並沒有特別多，或許與今年中秋不是連假，導致烤肉人數減少有關。

謝尚霖表示，觀察目前來急診就醫的腹瀉患者，多數腹瀉原因與吃壞東西有關，如果腹瀉狀況輕微，僅需要給予藥物改善症狀，如果合併嚴重嘔吐，多會要求患者留院施打點滴，幫助補充水分。

謝尚霖提醒，民眾應該使用肥皂、勤洗手，特別是面對諾羅病毒威脅，僅使用酒精消毒效果不彰。同時不管時用何種食材，都應該適量，烤肉時也要注意是否有烤熟。

中秋節 烤肉 諾羅病毒

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