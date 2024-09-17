46歲豬農重度腕隧道症候群手術 醫助獲農保職業病給付
台南一名46歲林姓豬農因被診斷罹患雙側重度腕隧道症候群，在接受手術治療後，雖順利恢復情況，不過，其要申請農民職業災害保險的傷病給付時，職業傷害或職業病的釐清一度讓他相當困擾，好在透過奇美醫院職業醫學科幫助，總算成功申請到傷病給付。
奇美醫院家醫部主治醫師蘇若荃表示，農民職災保險自2018年開辦，截至迄今年6月底已超過34.1萬人加保，累積給付件數逾2萬件，累積核付金額逾4.3億，不過與勞保相同，農保在申請職業傷病給付時，需釐清所遭遇的職業災害是職業「傷害」還是職業「病」，此時需由職業醫學科專業醫師診治評估。
蘇若荃分享，46歲林姓男子與父母一家3口在自家養豬場工作20多年，工作內容固定為調製飼料、餵食豬隻、清理豬圈等照顧豬隻，且時常365天都沒有休假，2年前被診斷出雙側重度腕隧道症候群，康復後經職業醫學科醫師依其疾病診斷和需求、安排現場訪視等。
最後，醫師依林男的情況撰寫「農民職業災害保險職業病診斷書」及「職業病評估報告書」，並連同申請書一併送交農會辦理，經過2個月作業審核，總算成功幫助林男申請到傷病給付，得以彌補治療及休養期間無法工作的損失。
蘇若荃強調，農民職業病特性在過去流行病學研究與診斷中的指引相對少、作業型態也因時節轉換不固定、年齡層偏高等因素，使得診斷量偏少，為確保農友能夠在傷病期間獲得適當的醫療照護與經濟支持，在發現自己可能出現職業病症狀時，應盡快就診、盡早申請傷病給付，以減少因收入短少所帶來的生活壓力，確保自身健康及保障。
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