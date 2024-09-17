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回響／缺扶手、燈光昏暗 獨老居住安全隱憂多 里長：須耐心說服

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北新莊雙鳳里里長潘素娥常探視獨居的爺爺湯波，先是大喊沒人回應，潘改為按門口電鈴，瞬間鈴聲大響，湯爺爺踏著蹣跚步履出來開門。記者陳正興／攝影
新北新莊雙鳳里里長潘素娥常探視獨居的爺爺湯波，先是大喊沒人回應，潘改為按門口電鈴，瞬間鈴聲大響，湯爺爺踏著蹣跚步履出來開門。記者陳正興／攝影

本報關心獨老列冊比率偏低等問題，居住環境是否安全影響甚鉅，許多獨居長輩窩在一起變老的家，生活環境缺乏扶手等無障礙設施，還有台階、照明不足問題，加上用火、用電安全隱憂，危機四伏。新北市新莊區雙鳳里長潘素娥長期關懷獨老，她說，若發現長輩生活空間需要扶手等設施，會尋求民間資源協助改善，若當事人抗拒修繕，必須耐心說服。

跟著潘素娥及牡丹心社區發展協會理事長陳專森腳步來到96歲獨老湯波的家，潘素娥提高分貝拉長音喊「湯爺爺，里長來了」，隔了10秒還是沒回應，潘素滿改為按下門口的電鈴，瞬間鈴聲大響，湯爺爺踏著蹣跚步履出來開門。

湯爺爺住家大約10坪，客廳通往臥室、廚房等處有台階或斜坡，空間沒有扶手，湯爺爺會扶著門或牆壁前進，有時手上拿著物品，一個重心不穩，就可能跌跤或摔倒。湯爺爺會用瓦斯爐烹調，下廚煮麵等，潘素娥說，每次到爺爺家，一定會到廚房巡視，也叮嚀爺爺留意用火。

另一位69歲獨老史福財的鐵皮屋住家也有類似情況，不到10坪大漏室內堆滿雜物，史福財是小兒麻痺患者，走路一拐一拐，室內隔間之間有階梯，浴室等處沒有扶手，史福財偶爾會在床邊抽菸，來訪視的志工常會提醒他「要小心菸蒂」，深怕一個不慎就引發意外。

潘素娥觀察，多數獨老生活空間都有無障礙設施不足困境，或堆滿雜物影響動線，常想出手幫忙整理環境，或提出幫忙修繕構想，但許多老人意願不高，常會說「習慣了！」如何說服長輩接受成為難題。

新北市社會局副局長許秀能說，對於獨居長輩的居住安全，市府有許多資源可協助，包含為裝設住警器、緊急救援系統，也可協助居家環境無障礙修繕評估及施作，另有長照服務內無障礙環境修繕及輔具購買補助（失能等級需2-8級）。若是經濟若是長輩，中低收入老人住宅修繕補助也是可以申請的資源。

許秀能說，改善獨居長輩居家安全比送餐等服務更棘手，這涉及到個人意願，市府持續攜手民間資源，結合慈濟基金會、衡山基金會、新北市金屬門窗商業同業公會等民間團體，協助獨居長輩改善居家無障礙設施。若獨居長輩有意願改變生活環境，也可申請包租代管、老屋換居到社宅、以房養老等方式，轉換屋況較佳的居住環境。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

96歲獨居老翁湯波住家約10坪，客廳通往臥室、廚房等處有台階或斜坡，空間沒有扶手，湯爺爺會扶著門或牆壁前進，有時手上拿著物品，一個重心不穩就可能跌跤或摔倒。記者陳正興／攝影
96歲獨居老翁湯波住家約10坪，客廳通往臥室、廚房等處有台階或斜坡，空間沒有扶手，湯爺爺會扶著門或牆壁前進，有時手上拿著物品，一個重心不穩就可能跌跤或摔倒。記者陳正興／攝影
96歲獨居老翁湯波會用瓦斯爐烹煮餐食，當地里長潘素娥說，每次到爺爺家，一定會到廚房巡視，叮嚀爺爺留意用火。記者陳正興／攝影
96歲獨居老翁湯波會用瓦斯爐烹煮餐食，當地里長潘素娥說，每次到爺爺家，一定會到廚房巡視，叮嚀爺爺留意用火。記者陳正興／攝影
96歲獨居爺爺湯波行動緩慢，看到里長潘素娥及社區發展協會理事長陳專森等人造訪，仍熱情地搬椅子迎賓。記者陳正興／攝影
96歲獨居爺爺湯波行動緩慢，看到里長潘素娥及社區發展協會理事長陳專森等人造訪，仍熱情地搬椅子迎賓。記者陳正興／攝影
69歲男子史福財患有小兒麻痺，他在新北新莊租屋，生活環境簡陋，浴室等處缺乏扶手。記者陳正興／攝影
69歲男子史福財患有小兒麻痺，他在新北新莊租屋，生活環境簡陋，浴室等處缺乏扶手。記者陳正興／攝影
69歲男子史福財患有小兒麻痺，他在新北新莊租屋，室內有門檻，卻缺乏扶手等無障礙設施，移動要格外謹慎。記者陳正興／攝影
69歲男子史福財患有小兒麻痺，他在新北新莊租屋，室內有門檻，卻缺乏扶手等無障礙設施，移動要格外謹慎。記者陳正興／攝影

爺爺 長輩

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