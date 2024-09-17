中秋連假拿藥比率增 醫提醒：吃柚子恐延壯陽藥副作用

中秋將至，吃柚子是國人傳統，不過，柚子中含有呋喃香豆素，抑制肝臟代謝藥物功能，除民眾熟知，不可與高血壓等慢性病藥物共同使用外，也會影響性功能障礙藥物代謝，如威而鋼、犀利士等，導致藥物留存體內時間拉長。醫師提醒，除療效延長外，副作用影響也會拉長。

民眾在連假放鬆之餘，想要發生性關係的比率增加。國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛說，每逢佳節連假前，至門診諮詢性功能障礙藥物，或直接購買藥物服用的民眾比率增加，這類藥物多藉由擴張血管，讓陰莖充血，副作用以低血壓引起的頭痛為主，也有患者會出現潮紅、視力模糊等狀況。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，威而鋼等性功能障礙藥物，與高血壓用藥、鈣離子阻斷劑、心律不整藥物、抗排斥藥物等相同，均經由肝臟，以CYP3A4酵素代謝，柚子中的呋喃香豆素，抑制這項藥物作用，導致患者體內藥物濃度增加，作用增強，必須謹慎以對。

蔡樹衛表示，吃柚子影響藥物代謝，讓性功能障礙藥物作用效果延長，對用藥副作用不大的病人，可能獲得意外延長療效的好處，但針對副作用較明顯者，則會讓不適感延長，尤其代謝性低血壓這項副作用，嚴重時恐危急性命，建議用藥者盡量避免吃柚子。

顏宗海說，醫師常會提醒民眾，藥物與食物、飲料間隔2小時服用，以避免交互作用，但性功能障礙、慢性病藥物等，即使與柚子間隔2小時服用，也不能避免交互作用，建議有在吃藥者，若要吃柚子，以一、二瓣為上限，絕對不要吃到一整顆柚子，以免發生危險。