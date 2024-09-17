中秋進醫院！台中妙齡女烤肉歡慶1夜狂瀉5次 病號增2成

今天是中秋節，由於沒有連假，不少民眾提前辦烤肉趴等聚會歡慶。衛福部台中醫院急診室主任陳莉瑋發現，近一周烤肉聚會不斷，因為上吐下瀉急性腸胃炎就醫驟增2成；1名20歲女子前天與親友烤肉、烤海鮮歡慶中秋，聚會後嘔吐腹痛症、一夜狂拉5次，家人送她到醫院急診已是嚴重脫水，經治療今平安回家度中秋。

陳莉瑋說，今年很多民眾提前歡度中秋，台中醫院急診室因為上吐下瀉急性腸胃炎患者，比平日增加一到兩成，提醒大家中秋烤肉切記「一要二不」原則，就是「海鮮肉類要烤熟」、「生食熟食務必分離不交雜」、「烤焦食物易致癌不能吃」，才能在中秋佳節不因吃到未完全烤熟的食物，導致急性腸胃炎就醫掃興，也才能開心賞月過中秋。

陳莉瑋說明，這名女子前天跟親友一起烤肉、烤海鮮，還自行炒飯、炒麵，結果聚會後就出現噁心嘔吐腹痛症狀，前晚嚴重腹瀉，一晚連續拉了五次，幾乎坐在馬桶上無法起身，家人緊急送她到醫院急診，經補充水分並服用止瀉藥等症狀治療，留觀後返家。

另一名30歲男子前晚跟朋友吃中秋節大餐，其中吃生魚片與海鮮，疑似生魚片放過久或海鮮未完全煮熟，聚餐後返家開始頭暈、胃痛合併上吐下瀉，吐到連水都不能喝，膽汁都吐出來，家人緊急送醫後經過點滴注射補充水分與服用止吐藥，留觀休息之後出院返家。

陳莉瑋也提醒，中秋節必吃的柚子，雖是高纖好水果，但因為柚子中含有影響降血壓藥、抗凝血藥、與降血脂藥物代謝的成分，會影響藥物代謝，增加體內藥物濃度，特別提醒有使用上述藥物的民眾，要聽取藥師說明，注意避開藥物與柚子同時使用，才能安全用藥過中秋。