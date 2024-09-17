中秋節陷低潮 5警訊建議就醫接受憂鬱評估

今天是中秋節，一家團圓、充滿歡笑的節慶裡，卻有一群人無法感到快樂，醫師提醒，有親屬過世的人可能因延續性哀傷，每逢佳節倍思親，若出現5大警訊建議就醫接受憂鬱評估。

自古中秋節就是一家團圓的日子，台灣在近幾十年發展出中秋烤肉獨特文化，將一家人及親朋好友更緊密連結在一起。國泰醫院精神科主治醫師黃鼎元近日再度分享曾發表於醫訊談節慶憂鬱的注意事項，他說，失親者每到團圓時節，對逝去的親屬會更思念，甚至情緒變得比較低落。

黃鼎元說，除了憂鬱症之外，「延續性哀傷」已經被列入精神科使用診斷與統計手冊。延續性哀傷與一般失親哀傷的差異在於症狀持續時間，延續性哀傷的個案在重要他人去世之後，哀傷症狀會超過1年以上，在兒童青少年持續6個月以上，尤其節慶活動和團圓場景可能讓症狀加劇。

黃鼎元表示，一般來說，在面對哀傷時，人們都會經歷所謂的哀傷5階段，為否認與隔離、憤怒、討價還價、沮喪、接受，這5階段並不一定按照順序出現，也可能在不同階段前後擺盪。延續性哀傷個案因哀傷的症狀可能影響到功能，如日常生活、工作、社交、和人際關係等。

延續性哀傷個案的哀傷症狀，包含認為自己的一部分已經隨著他人死去，無法相信他人已經離世，迴避可能提醒他人已經離世的事物或場合，黃鼎元說，這類個案甚至會對於情感麻木，覺得生命不再有意義，出現極度的孤獨感等。

面對節慶時，延續性哀傷個案會對於無法享受其中感到自責或內疚，或對憶起已故親友相關事物痛苦。黃鼎元說，常被問到什麼程度會需至精神科求助，嚴重警訊有情緒低落、對本來喜歡事物失去興趣、自我價值低落，或出現結束生命念頭，當睡眠、食慾、注意力等生理機能失調。

黃鼎元提醒，如果5項警訊有多項符合，就建議至精神科接受評估。目前有藥物治療及心理治療可同步進行，有家人或重要他人陪同就診治療，一起了解身心狀況及未來治療方向，在康復階段不單打獨鬥，也是良好預後因子。