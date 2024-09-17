腹瀉激增 醫提醒諾羅典型症狀先吐後拉

今天是中秋節，烤肉、聚餐一攤接一攤，近期腹瀉連帶攀高峰。醫師提醒，典型諾羅病毒症狀是先吐後拉，最嚴重者甚至離不開馬桶，年長、嬰幼兒等脆弱族群恐脫水得送急診。

近期腹瀉就診、群聚均為5年同期最高，衛生福利部疾病管制署最新疫情監測，9月1至7日一週內，腹瀉門急診就診達到13萬472人次，且今年上半年已47件諾羅病毒腹瀉群聚與烤蚵相關，又以易侵襲成人的GII.17病毒為主；估中秋後腹瀉就診上看15萬人次。

預防方面，疾管署提醒，貝類食材除了要新鮮、注意保存，也要避免生食，開殼後要再烤3到5分鐘，確保中心溫度有加熱到超過攝氏66度；並要避免病患接觸食材，上廁所後和調理食物前，要洗手。

書田診所家庭醫學科主任醫師康宏銘接受媒體電訪指出，臨床觀察近期腸胃炎患者就醫確實有增加，引發腸胃炎的原因可分為細菌性跟病毒性；細菌性通常是因細菌本身製造毒素造成問題，根據接觸的毒素量，快則4到6小時發病。

至於病毒性腸胃炎，康宏銘說明，則是粘膜遭病毒感染引起發炎，潛伏期約2到3天，其中絕大多數是諾羅病毒，典型症狀就是先吐後拉，吐個半天、1天後開始腹瀉，頭2天症狀最嚴重，有人一天跑20幾次廁所，根本「離不開馬桶」，症狀因人而異，一般而言來得快去得也快，2到3天就會慢慢自行痊癒。

「嬰幼兒、老人、免疫力比較差者要特別當心。」康宏銘提醒，腹瀉太嚴重可能會脫水，需要就醫打點滴，此外，諾羅病毒在急性腹瀉停止之後48小時內仍有傳染力，建議症狀緩解後48小時再恢復上班上課，並注意正確洗手，以避免傳染他人。