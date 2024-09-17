腹瀉激增 醫提醒諾羅典型症狀先吐後拉
今天是中秋節，烤肉、聚餐一攤接一攤，近期腹瀉連帶攀高峰。醫師提醒，典型諾羅病毒症狀是先吐後拉，最嚴重者甚至離不開馬桶，年長、嬰幼兒等脆弱族群恐脫水得送急診。
近期腹瀉就診、群聚均為5年同期最高，衛生福利部疾病管制署最新疫情監測，9月1至7日一週內，腹瀉門急診就診達到13萬472人次，且今年上半年已47件諾羅病毒腹瀉群聚與烤蚵相關，又以易侵襲成人的GII.17病毒為主；估中秋後腹瀉就診上看15萬人次。
預防方面，疾管署提醒，貝類食材除了要新鮮、注意保存，也要避免生食，開殼後要再烤3到5分鐘，確保中心溫度有加熱到超過攝氏66度；並要避免病患接觸食材，上廁所後和調理食物前，要洗手。
書田診所家庭醫學科主任醫師康宏銘接受媒體電訪指出，臨床觀察近期腸胃炎患者就醫確實有增加，引發腸胃炎的原因可分為細菌性跟病毒性；細菌性通常是因細菌本身製造毒素造成問題，根據接觸的毒素量，快則4到6小時發病。
至於病毒性腸胃炎，康宏銘說明，則是粘膜遭病毒感染引起發炎，潛伏期約2到3天，其中絕大多數是諾羅病毒，典型症狀就是先吐後拉，吐個半天、1天後開始腹瀉，頭2天症狀最嚴重，有人一天跑20幾次廁所，根本「離不開馬桶」，症狀因人而異，一般而言來得快去得也快，2到3天就會慢慢自行痊癒。
「嬰幼兒、老人、免疫力比較差者要特別當心。」康宏銘提醒，腹瀉太嚴重可能會脫水，需要就醫打點滴，此外，諾羅病毒在急性腹瀉停止之後48小時內仍有傳染力，建議症狀緩解後48小時再恢復上班上課，並注意正確洗手，以避免傳染他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言