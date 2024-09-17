每5名來台港人1人住宿高雄 今年比去年同期成長59％

今年元月至 7月，香港來台旅遊人次僅次於日本，暫居第二位。高市觀光局指出，今年1至6 月港澳旅客住宿高雄13.4 萬人次，幾乎每5人來台就有1人到高雄住宿，香港旅客相較去年同期成長59％，愛河、駁二及旗津可說是必遊景點。

本月13日至16日，高市觀光局與交通部觀光署香港辦事處、香港東和旅行社合作，促成安達人壽220名香港績優員工來高雄4天3夜旅遊，參訪愛河灣、旗津、西子灣、駁二及田寮月世界等景點，品嘗在地美食小吃。此外，中華航空香港分公司及8家績優代理旅行社高階主管也於日前來高雄，走訪駁二藝術特區、大港橋、i-Ride、珍芳烏魚子見學工廠等景點。

觀光局指出，統計至2024年7月止，香港來台旅客約 67.6 萬人次，僅次於日本68.3萬人次；2024 年截至 6 月，港澳旅客住宿高雄約13.4萬人次，相較去年同期成長高達59％。

觀光局長高閔琳指出，高雄是台灣最接近香港的城市，飛行時間約90分鐘，每周有75班航班從香港飛往高雄，為爭取香港旅遊商機，觀光局上半年與福容飯店、長榮航空公司合作，積極接待香港旅遊促進會及當地媒體踩線團，香港是高雄極為重視的海外市場。