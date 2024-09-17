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他曝執業律師台語比外語更重要 「功能性考量」引共鳴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

律師林智群在臉書「林智群律師（klaw）」表示，有法律系學生向他詢問第二外國語的事情，他建議對方如果有興趣，選個日文、德文都不錯，「不過如果以後要執業，以功能性考量，台語比什麼外語都重要」，引起討論。網友表示，「我在律師實習時真的有體會到，有些大老闆們都嘛是講台語的呀」、「學台語，方便執業，金玉良言」、「講台語的客戶都比較有錢」、「中南部還會遇到當事人要求法官講台語的」。

林智群表示，除非家裡有在講台語，到大學才學台語，要對談如流很難。網友表示，「工作以後才開始學台語，一開始真的常常被笑跟被說聽起來很奇怪」、「國台語交雜並用也無妨，完全聽不懂國語或台語的已經很少了」、「務實中肯的建議：學好台語」。

其他領域工作的網友也說，「早年在某大企業工作時，開會議都是全台語，只是用中文紀錄」、「之前在集團上班，面試、開會都是台語，只有業務因客戶才會講中文」、「大學時曾經在某大金控打工而已，工作是打電話給客戶催欠款，面試時也考台語」、「在醫療院所上班，台語最重要啊！面試也會問，會不會講台語」、「台灣社會沒有不會台語就無法生存這種事，但是可以對談如流，的確比不能有優勢，特別是你出了台北市以後」、「在海外出差會台語就是優秀，喬產能、喬排程真的比較好說話」。

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