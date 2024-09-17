56歲男沒流感非新冠卻雙側肺炎 進加護病房裝葉克膜查出這原因

桃市一名56歲男子因發燒呼吸喘求助衛福部桃園醫院急診，經篩檢A、B流感及快篩呈陰性，胸部X光報告顯示雙側肺炎，醫師給予抗生素與氧氣治療，兩天後因血氧指數差及呼吸喘尚未改善，於是插管送加護病房。

男子在加護病房一樣持續低血氧，醫療團隊進而用葉克膜改善肺部氧氣交換功能，後續檢測出為退伍軍人桿菌感染，經過重症加護病房照顧13天後，才移除氣管內管後轉至普通病房。

衛福部桃園醫院重症醫學科主治醫師林昕緯表示，退伍軍人桿菌病原體存在於溫暖潮濕的供水系統，例如水塔、除濕機、蓮蓬頭或是噴水池、冷氣空調、游泳池、溫泉等，症狀包括咳嗽、發燒、喘、疲倦、肌肉疼痛以及頭痛，少部分病人會出現腹瀉和神智恍惚，若診斷退伍軍人桿菌肺炎，則需仔細追溯病人行跡，針對高風險地點需清洗及消毒，將傳染的風險降到最低。

部桃護理師陳玟君說，要降低退伍軍人桿菌的感染風險首重預防，方法為充足的睡眠、適當的運動、充足的日曬、均衡的飲食、緩解生活中壓力及焦慮來增強免疫力，但最主要的是要定期清洗及消毒退伍軍人菌易孳生的地方，例如家中冷卻水塔，如果長期不使用則要將水排光，而且冷卻水塔務必要定期清洗、消毒，水循環每年需實施兩次以上，且清洗時要配帶正確的防護裝備。若要能有效杜絕退伍軍人症傳染，絕不容忽視公共衛生。