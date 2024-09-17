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要認得這圖案！行人優先區10月上路 限速20公里且禁按喇叭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色標誌，預計10月1日與母法一起上路。圖／交通部提供
交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色標誌，預計10月1日與母法一起上路。圖／交通部提供

配合「行人交通安全設施條例」10月1日上路，交通部預告「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正草案，新增行人優先區起（終）點標誌，圖案為藍底白字及白色標誌，預計10月1日與母法一起上路，行車時速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。

今年4月立法院三讀通過「行人交通安全設施條例」，預計10月1日實施，內政部預告該條例的施行細則草案，規定行人優先區內，路口（段）應設置專用標誌、標線，行車不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，一般超速最重處2400元、嚴重超速最重處3萬6000元罰鍰。

交通部指出，行人優先區起點標誌應配合設置最高速限標誌或速度限制標誌，提醒車輛駕駛人應依速限行駛。預告的行人優先區起（終）點標誌，為藍底白字及白色圖案。

交通部表示，該修正草案預告期3天，將銜內政部「行人交通安全設施條例施行細則」一併於10月實施。

交通部路政發展科科長朱大慶說，配合新法修正道路交通標誌標線號誌設置規則，將行人優先區的起終點標誌納入，考量修正條文有實務需求及適用急迫性，有意見或修正建議者可陳述意見，預告期間限於19日之前。

另外，「道路交通標誌標線號誌設置規則」也一併修改網狀線規定。現行規定車輛行駛至網狀線時，禁止臨停，但考量網狀線範圍內應保持淨空，增列禁止車輛暫停網狀線範圍，車輛行至有網狀線之處，遇有前行或轉彎車道交通擁擠，應於網狀線範圍外暫停，不得行駛入網狀線範圍內。

交通部 標誌 行人

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