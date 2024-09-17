台鐵公司化後事故卻增4成 1至7月多達585件、原因曝光

為落實安全改革，台鐵今年元旦公司化，更將「安全憲章」張貼在公司入口處，但事故件數卻節節攀升，根據統計，今年1至7月已發生585件事故，比去年同期增加4成。台鐵表示，主要是地震、颱風等天然災變導致行車異常高達3倍、車輛故障增加3.7％，已擬定5年安全提升計畫，以0重大行車事故為目標。

根據交通部最新統計，今年1至7月台鐵共發生585件事故，其中重大行車事故4件、一般行車事故27件、行車異常事件554件，相較去年同期415件，增加4成；去年1至7月台鐵無重大行車事故，但一般行車事故有22件、行車異常事件有393件。

台鐵表示，經查今年1至7月重大行車事故2件，另有2件事為天然災變引發的行車事故；一般行車事故有27件、行車異常事件554件。

行車異常事件變多，台鐵說，主要原因是地震、颱風等天然災變有153件，較去年同期的50件，大幅增加103件，增加3倍之多；另車輛故障167件，較去年同期161件，增加3.73％；號誌故障61件，較去年同期67件，減少9.8％。

台鐵說，為進一步降低鐵路行車事故事件，提升行車安全，持續辦理安全改革精進作為，包含健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構及號誌、電力設備、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全、推動安全管理系統；另交通部也委託外部單位辦理台鐵公司SMS第三方評鑑，確保安全管理落實執行。

台鐵也提出以5年為1期的「5年安全提升計畫」，透過分析研究近年事故事件的類型及發生率，綜整原因分析及改善對策，擬定降低人員的失誤率、提升設備的妥善率、消除不安全的環境、完善組織安全體系4策略計23項方案，據以落實推動並滾動檢討分年修正，以達成0重大行車事故。