官方訪視學生租屋市場流於形式？ 民代促架設平台、增誘因

新北地政局關注校園周邊租屋市場是否出現亂象，試圖透過訪視掌握，去年迄今只訪視18名學生，效果有限。地政局坦言，受限於學生、房東意願，要實地訪視不容易，民代建議，除要提高訪視誘因增加頻率，建議要有平台供學生迅速找到問題解答，才能精準對症下藥。

新北地政局力推訪視校園周邊租屋，大專院校開學季是重點時期，地價科長蕭湘君說明，新北對學生租屋有相關安全計畫，去年開始強化訪視學生租屋情況，包含確定租屋合約內容，避免消費糾紛，也協同警察局檢查是否有治安死角，消防局關注消防安全設備。

蕭湘君坦言，訪視前需取得學生及房東同意，推動不容易，今年初即發文給境內所有大專院校，尋求學校的支持或辦校園講座等，包含淡江、輔大、台北大學等校，都已建立合作默契。

蕭湘君提到，今年除延續去年大專院校「租屋交易安全宣導講座」，把握高三學生畢業前宣導，目前已前進汐止樟樹高中等校，接下來將擴大辦理，盼更多青年學子在大學入學前了解相關知識，避免租房踩雷。

北市也有類似作法，為促使大專院校周邊租屋正常化、避免亂象糾紛，台北市地政局不動產交易科長洪于佩示，北市每年會舉辦多場大專院校校園租屋健檢、學生租約安全宣導等活動，透過大型活動擺攤方式，幫學生個別檢視租屋契約是否有不合理。

另，地政局官網也建置有租屋安全專區，包括電費如何規定、租屋契約範本、懶人包等，與租賃住宅服務公會、仲介公會、591、崔媽媽基金會等簽訂MOU，學生遇到糾紛或問題，會在平台提供第一線租屋相關資訊及服務，避免租屋紛爭。洪表示，學生如果遇到租屋糾紛，也可透過消費爭議網站直接申訴，市府會即時協助相關處理。

新北市議員廖宜琨指出，學生租屋時最常碰到房東壓榨、掉入房東契約陷阱等卻求助無門，市府原本就應多幫助，光是訪視難以改變問題，應架設相關平台或單一窗口，當學生遇上問題可迅速協助解決。新北市議員陳儀君認為，地政局願意主動出擊值得肯定，應該設法提高誘因，也要將訪視資訊化為後續政策檢討的養分。

北市議員詹為元認為，許多學校有自己的租屋平台網站，因是學校自己架設，房東要不要與學校合作，可能強制力低，北市府可以針對不同學校，如台大、文大、政大周邊等學生租屋需求較高地區，與學校合作建立租屋平台。至於平台功能，可以提供包括房東報稅、學生租金補貼等，透過平台做簡單申報，讓流程更便利。詹認為，各學校周邊租屋行情及供需不同，可針對不同學區建立不同平台，為在地學生服務。