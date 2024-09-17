9月20日電視防災演練 NCC：畫面切換播災防訊息勿驚慌

配合國家防災演練計畫，NCC表示，電視演練部分，初次演練為9月18日凌晨3時到3時2分，正式演練在9月20日上午10時59分到11時1分，屆時有線電視會切換到公視頻道，接收政府災害緊急訊息，民眾這2天若看到電視畫面自動切換，不用驚慌。

依據內政部「113年國家防災日重大災害緊急警報訊息傳遞演練執行計畫」，發生國家級災害或重大緊急事故時，為了讓政府能立即透過電視發布緊急訊息、政府重大決策和應變處置作為，9月將進行「指定電視頻道播放重大災害緊急訊息」演練，以提升災害應變效能。

國家通訊傳播委員會（NCC）說明，公共電視等無線電視台（含台視、中視、華視、民視）頻道，將會播放救災演練畫面；有線電視系統也會強制將用戶正在收看的頻道切換至公視的指定頻道，讓無線電視和有線電視收視戶，同步接收政府災害緊急訊息。

NCC指出，今年預計有2次演練，預先演練在9月18日凌晨3時到3時2分，正式演練則在9月20日上午10時59分到11時1分。無線電視業者與有線電視系統也會在9月16日到19日，全頻道播放跑馬訊息，提醒民眾將會進行演練勿驚慌。