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探病盡量別送水果！ 譚敦慈揭可怕經歷：病人吃完直接洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
資深護理師譚敦慈表示，很多水果其實病人是不能碰的，像她就遇過腎病患者吃了奇異果，結果馬上送去洗腎。示意圖／Ingimage
資深護理師譚敦慈表示，很多水果其實病人是不能碰的，像她就遇過腎病患者吃了奇異果，結果馬上送去洗腎。示意圖／Ingimage

探病送禮也有地雷！資深護理師譚敦慈表示，很多水果其實病人是不能碰的，像她就遇過腎病患者吃了奇異果，結果馬上送去洗腎，「因此探病送禮不建議帶水果」。

譚敦慈在「健康零距離」節目中強調，她以前在腎臟科病房，就會害怕病人吃水果，像是那位吃了奇異果的患者，體內鉀離子迅速上升，本來還沒到洗腎的程度，最後緊急送進洗腎室。

除了腎臟病患者外，譚敦慈也說，有糖尿病的人也不能吃太甜的水果。另外，若是需要化療的病人，假設白血球數如果沒有高於3000的話，也會因為免疫力低下的關係，不能吃水果。

營養師方慈聲補充道，有時候罐頭水果比新鮮水果更為安全，新鮮水果在處理過程中容易引發感染，對於骨髓移植後，或化療後免疫力極低的病人尤為危險。相比之下，罐頭水果經過殺菌處理，相對安全。

主持人問罐頭水果不會太甜嗎？方慈聲表示，就是不要送大罐的罐頭水果，送小罐的，病人反而比較能吃，而且罐頭水果它已經殺菌過，是比較安全的，「不然就是能夠剝皮的，比如說香蕉，或者能夠去皮之類的水果」。

營養師 糖尿病 譚敦慈 護理師

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