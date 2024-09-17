蘇力颱風最快今生成 中秋賞月這裡最難、未來1周天氣差

台灣都還是在低壓帶的範圍之內，中央氣象署預報員葉致均表示，所以各地天氣不太穩定，未來天氣視屆時的大氣配置而定。

他說，從昨晚到今天清晨台灣東方水氣移入，北海岸到東半部地區、恆春半島，雨勢上相當顯著，其中，在花蓮、台東局部地區達到豪雨標準。水氣有過山狀況，所以南投地區也有廣泛降雨出現。

不過，葉致均表示，今天上午水氣明顯減少，白天是相對空檔，只剩下北海岸、東半部沿海、巴士海峽有些對流雲系在發展當中，有時候會移入到台灣陸地。今天在北海岸、東半部、恆春半島仍可能有間歇雨勢出現，其他地方以晴朗穩定的天氣為主。午後嘉義以南地區、各地山區留意短暫雷陣雨出現。今晚之後還有一波水氣移入，包括桃園以北、東半部、恆春半島雨勢可能變明顯一點。

氣溫部分，葉致均表示，東半部地區今天高溫普遍33度左右，西半部地區可以來到34至36度，在偏東風沉降作用之下，新竹以北地區容易有37度以上高溫發生機會。

今天中秋節，晚上能否如願賞月，葉致均表示，今晚開始台灣東方水氣又有增多趨勢，包括北海岸、東半部到恆春半島，可能會有雲量增加、甚至降雨的情況出現，連同在桃園以北也可能有零星飄雨現象，可能雲縫中賞月。桃園以南地區等對流雲系消散之後，賞月機率滿高的。

關於颱風動態，葉致均表示，目前在洋面上和中國有3個熱帶系統，在中國的貝碧佳颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，強度有逐漸減弱趨勢。葡萄桑颱風目前在台灣東方比較遠的海面上，未來會偏快、朝西北西方向，先通過琉球群島之後，再往中國浙江前進，對台灣天氣沒有太大影響，預計周四、周五距離台灣相對接近的時候。

葉致均表示，在菲律賓附近的熱帶性低氣壓，未來將在南海方向活動，短期之內對台灣天氣沒有太大影響。

未來1周天氣趨勢，葉致均表示，周三之後視當時的大氣配置而定，不過台灣附近以低壓帶環境為主，北部、東半部地區到恆春半島一帶，以及外島的澎湖、金門、馬祖，都有局部短暫降雨出現。其他地方以午後雷陣雨天氣為主。周五隨著菲律賓附近的熱帶系統逐漸往西移動之後，南海的風場上吹南風，南部地區有局部短暫降雨出現，周五整天天氣不穩定。

葉致均表示，未來1周低壓帶環境為主，天氣不穩定，後期水氣偏多。今天到明天偏東風，風力相當強勁，沿海空曠地區、大台北、外島容易有較強陣風出現。今天至周六適逢年度大潮，沿海低窪地區注意海水倒灌、局部地區積淹水。