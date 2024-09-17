非連假仍逆勢成長 台鐵中秋疏運逾292萬人、視情況加開列車

今天是中秋節，台鐵公司表示，今年雖與去年中秋4天連假型態不同，但鐵路旅客卻逆勢回流成長，9月13至16日疏運前4天，總客運人數達292.8萬人，較去年同期每日增加5.98萬人，客運收入4天達2.66億元，運能也因投入大量新車，較去年同期每日增加31.5萬座位公里。台鐵董事長杜微表示，隨時將視情況加開列車。

今年中秋節非連續假期，台鐵說，和去年中秋4天連續假期型態不同，但鐵路旅客卻逆勢回流成長。根據統計，疏運第1天（9月13日）乘車人數就破表達81.2萬人，疏運前4天（9月13至16日）總客運人數292.8萬人，平均每日73.2萬人，較去年同期毎日增加5.98萬人，成長率9％。

客運收入方面，4天票箱達2.66億元，每天平均6662萬元，較去年同期每日增加716萬元，成長率12％；運能提供方面，因投入大量新車，提供總計2億1111萬256座位公里，每日平均5278萬座位公里，較去年同期每日增加31.5萬座位公里。

台鐵表示，因應較原預期更多的人潮，已成立公司本部一級管制中心，充分掌握各地區旅客動態及需求，做最迅速的反應。

董事長杜微巡察公司本部一級管制中心後表示，台鐵今年中秋疏運十分順利，要感謝各籌劃單位及第一線工作同仁主管的辛勞，公司已準備好車輛預備編組及人員，可以視高雄=台中=台北、及台東=花蓮=台北返工旅客狀況，隨時再加開列車。