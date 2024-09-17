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中秋國道今實施單一費率 9地雷路段易壅塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天中秋節，高速公路局預估今天交通量為100百萬車公里，重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹等9路段。示意圖。本報資料照片
今天中秋節，高速公路局預估今天交通量為100百萬車公里，重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹等9路段。示意圖。本報資料照片

今天是中秋節，交通部高速公路局表示，昨天全日交通量為100.0百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，預估今天交通量為100百萬車公里，重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹等9路段，高公局建議中部地區用路人中午12時前出發。

高公局表示，昨天全日交通量為100.0百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為平日年平均（2.6百萬車公里）的1.0倍。

昨天下午國道主要壅塞路段為國1南向高公局-林口、桃園-中壢轉接道、國3北向三鶯-土城、國2東向機場端-大竹，昨晚7時後逐漸紓解。其餘國道路段行車大致正常。今天交通量為100百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，高公局說，截至上午8時，交通量為10.8百萬車公里，今天相關疏導措施包含單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向苗栗-湖口、南屯-后里；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、草屯-霧峰；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局提醒，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。另假期間部分地區有局部短暫陣雨，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。

國道 新竹 高公局

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