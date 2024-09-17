中秋北返出遊車潮湧現 省道10地雷路段易壅塞

今天是中秋節，不少人規畫出遊，交通部公路局表示，昨天依行政院人事總處發布的行事曆雖並無放假，但省道部分路段有車多或壅塞情形，今天預估返回工作地車潮將湧現，銜接國道快速公路4路段，以及主要省道幹道6路段易壅塞，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，省道易壅塞路段主要為銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段。

公共運輸部分，昨天西部國道客運共計行駛6433班次，疏運11萬9694人，疏運人數較112年同期增加11.6%；東部國道客運路線共計行駛1464班次，疏運2萬6267人，疏運人數較112年同期減少7.1%。

公路局說，預估今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道、快速公路，包含中部台74線台中環線接國3的快官及霧峰路段、南部台18線嘉義接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道，以及台88線鳳山至五甲路段。主要省道幹道包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪至慈湖及古坑至梅山路段、台7線大溪至慈湖路段、台61線中彰大橋改建路段等。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間，本次假期，客運業者推出國道客運優惠、籌備充足運能並落實人員與車輛安全整備，建議搭乘公共運輸出遊或返回工作崗位。

另外，公路局提醒，公路局省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」或下載「幸福公路」App。