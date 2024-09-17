中秋蛋黃酥沒節制 劇烈腹痛加嘔吐...50歲男急性胰臟炎住院

中秋佳節到來，許多民眾都會應景品嘗美味的月餅、蛋黃酥等傳統中秋點心，安南醫院家庭醫學科醫師顏廷旭則呼籲，不論廣式月餅還是蛋黃酥皆富含高熱量、高糖分、大量飽和脂肪和膽固醇等，若過量食用易導致高血糖及高三酸甘油脂血症，提醒民眾要當心。

台南一名50多歲男子因近期收到許多中秋節禮盒，品嘗了大量的蛋黃酥，導致其三酸甘油脂濃度飆升至800mg/dL，伴隨劇烈腹痛及嘔吐，經診斷為急性胰臟炎，須立即住院治療。

顏廷旭指出，三酸甘油脂升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素有關，危險性不容忽視，且一旦濃度超過500mg/dL時，罹患急性胰臟炎風險恐大幅增加，且易出現劇烈腹痛、噁心和嘔吐，嚴重者需立即住院治療；長期未控制高三酸甘油脂血症，還可能引發心臟病、中風及動脈硬化等心血管疾病。

他提到，目前治療高三酸甘油脂血症的常見藥物包含Omega-3脂肪酸補充劑，也就是常見的魚油產品，不過無論選擇何種藥品控制，最重要的仍是「控制飲食」。

顏廷旭提醒，中秋佳節大啖美食之際，高血壓、高血糖及高血脂的3高族群，應避免過量攝取高糖、高脂等食物，並遵循醫師專業建議，透過適當藥物治療或補充魚油控制三酸甘油脂，降低併發症風險，才能健康平安地與家人共度佳節。