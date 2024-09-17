快訊

頂大教授自我催眠「頂級社畜」 健檢一堆紅字享受過勞

廣式、豆沙、奶黃，哪種卡路里高？一圖看懂各式月餅熱量：這種吃一顆讓你跑33圈操場

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋蛋黃酥沒節制 劇烈腹痛加嘔吐...50歲男急性胰臟炎住院

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
安南醫院家庭醫學科醫師顏廷旭指出，三酸甘油脂的升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素相關，危險性不容忽視。圖／安南醫院提供
安南醫院家庭醫學科醫師顏廷旭指出，三酸甘油脂的升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素相關，危險性不容忽視。圖／安南醫院提供

中秋佳節到來，許多民眾都會應景品嘗美味的月餅、蛋黃酥等傳統中秋點心，安南醫院家庭醫學科醫師顏廷旭則呼籲，不論廣式月餅還是蛋黃酥皆富含高熱量、高糖分、大量飽和脂肪和膽固醇等，若過量食用易導致高血糖及高三酸甘油脂血症，提醒民眾要當心。

台南一名50多歲男子因近期收到許多中秋節禮盒，品嘗了大量的蛋黃酥，導致其三酸甘油脂濃度飆升至800mg/dL，伴隨劇烈腹痛及嘔吐，經診斷為急性胰臟炎，須立即住院治療。

顏廷旭指出，三酸甘油脂升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素有關，危險性不容忽視，且一旦濃度超過500mg/dL時，罹患急性胰臟炎風險恐大幅增加，且易出現劇烈腹痛、噁心和嘔吐，嚴重者需立即住院治療；長期未控制高三酸甘油脂血症，還可能引發心臟病、中風及動脈硬化等心血管疾病。

他提到，目前治療高三酸甘油脂血症的常見藥物包含Omega-3脂肪酸補充劑，也就是常見的魚油產品，不過無論選擇何種藥品控制，最重要的仍是「控制飲食」。

顏廷旭提醒，中秋佳節大啖美食之際，高血壓、高血糖及高血脂的3高族群，應避免過量攝取高糖、高脂等食物，並遵循醫師專業建議，透過適當藥物治療或補充魚油控制三酸甘油脂，降低併發症風險，才能健康平安地與家人共度佳節。

中秋節 蛋黃酥 醫師

延伸閱讀

四生肖中秋期間迎好運！屬豬做啥都順利 兩類人投資有戲唱

6歲童無腹痛腹瀉卻血便 就醫研判罹克隆氏症

不二糕餅蛋黃酥有蟑螂？食安處「未發現病媒蹤跡」 律師揭假爆料下場

影／代購喊到每顆160元 不二坊蛋黃酥今起店面開賣排500米

相關新聞

不斷更新／中秋節國道9大地雷路段 國10一早7車事故

（09:20更新）

非連假仍逆勢成長 台鐵中秋疏運逾292萬人、視情況加開列車

今天是中秋節，台鐵公司表示，今年雖與去年中秋4天連假型態不同，但鐵路旅客卻逆勢回流成長，9月13至16日疏運前4天，總客...

中秋北返出遊車潮湧現 省道10地雷路段易壅塞

今天是中秋節，不少人規畫出遊，交通部公路局表示，昨天依行政院人事總處發布的行事曆雖並無放假，但省道部分路段有車多或壅塞情...

中秋午後熱對流雷雨 賞月這裡機會大、葡萄桑颱風周四最接近台灣

今天是中秋佳節，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到大低壓帶外圍偏東風帶來較多水氣的...

北市腸病毒疫情連2周各降1成 中秋烤肉這兩招抗染腸胃炎

中小學開學迄今2周，國內腸病毒疫情仍處流行期，但北市腸病毒疫情連續2周各降1成，而今天是中秋節，衛生局提醒聚會、烤肉及出...

月餅包入愛！老院長散盡家財蓋「家」助50人重返社會

今天是中秋節，77歲的台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞16年前散盡家財，為精神障礙者蓋「家」，籌建宏恩基金會附設「喜願家園」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。