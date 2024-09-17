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桃園至北屏東中秋賞月機率高 葡萄桑明撲沖繩、蘇力颱風將生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚賞月，桃園至北屏東賞月機率高，北海岸、東北角至恆春半島有局部短暫雨。圖為去年民眾中秋烤肉賞月情形。本報資料照片
今晚賞月，桃園至北屏東賞月機率高，北海岸、東北角至恆春半島有局部短暫雨。圖為去年民眾中秋烤肉賞月情形。本報資料照片

今天中秋節，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，桃園至北屏東賞月機率高，東北角至恆春半島有零星短暫雨。周五至下周二受大低壓帶影響，天氣極不穩定，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。10月台中以北及宜蘭降雨偏多機率高，宜蘭及宜花交界須特別留意持續性且有異常降雨發生的機率。

關於颱風動態，賈新興表示，預估葡萄桑颱風明天朝琉球群島方向移動的機率高；而菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓TD17，將於今天下午進入南海後，才有發展為蘇力颱風的機會。

近期天氣部分，他說，今晚賞月，桃園至北屏東賞月機率高，北海岸、東北角至恆春半島有局部短暫雨。明天，北海岸、基隆至宜花有局部短暫陣雨，午後桃園以北、宜花東、苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨，周四午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周五至下周二受大低壓帶影響，天氣不穩定，台南以南有局部較大雨勢發生的機率 。其中，周五，屏東有局部陣雨，午後北部山區、宜花東山區及台中以南有局部短暫陣雨。周六，嘉義以南有局部短暫陣雨，宜花沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。周日，嘉義以南及宜花沿海有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周一至周二，雲林以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。下周三，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周四，午後東北部山區及花東山區有局部短暫陣雨，西半部亦有零星短暫雨。

葡萄桑颱風明天至周四影響朝琉球群島的機率高。賈新興表示，至於菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓TD17，今天下午至晚間，進入南海後才有發展為蘇力颱風的機會。需留意後續這兩個颱風發展及移動方向，有機會連結成一大片低壓帶，使得周五至下周二台灣天氣極不穩定。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，10月份台中以北及宜蘭降雨偏多機率高，宜蘭須特別留意持續性且有異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 颱風

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