中秋午後熱對流雷雨 賞月這裡機會大、葡萄桑颱風周四最接近台灣

今天是中秋佳節，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到大低壓帶外圍偏東風帶來較多水氣的影響，昨晚開始到今天清晨，包括大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，甚至到南部的台南、高雄、屏東一帶，普遍都有降雨的情況出現，尤其是在花蓮、台東一帶的降雨相當明顯，局部單點在短短時間內就有超過100毫米的降雨量。

他說，今天清晨過後水氣減少，目前沒有繼續下雨，雲層散開之後，全台大部分地區恢復陽光普照的天氣。

台灣附近目前的偏東風仍然比較強，吳聖宇表示，預期今天後續還是會有較多的水氣隨著偏東風陸續抵達，今天迎風面的東半部地區，包括大台北東側及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，今天晚間看到月亮的機會也比較低，預估將持續會是雲層厚、降雨機率較高的天氣型態。

西半部地區今天上午為晴到多雲，不過，吳聖宇表示，午後到傍晚局部地區有機會出現熱對流雷雨的情況，尤其是在雲林以南到高屏一帶，如果午後要外出活動仍要注意。晚間熱對流消散後，西半部地區看到月亮的機會較高，即使雲層多一些，也還是有高機率在雲層間看到月亮露臉。

今天在苗栗以北到基隆北海岸、東北角一帶沿海地區，以及花東、恆春半島、綠島蘭嶼一帶沿海將有較強陣風出現的機會。吳聖宇表示，受到下沉增溫作用的影響，今天在北部地區會有高溫，尤其是在桃園、新竹一帶有可能出現36至38度高溫，要預防中暑、熱傷害。

吳聖宇表示，明天台灣仍是位於大低壓帶外圍，風向逐漸轉為東北風，水氣持續偏多，迎風面的北部、東半部以及恆春半島還是有短暫陣雨的天氣，中南部午後也會有局部熱對流雷雨。中北部沿海地區仍有強陣風出現的機會，不過北部地區高溫發生的情況明天可望減緩，各地高溫預報32-35度之間，但出現極端高溫的可能性降低。

至於颱風動態，吳聖宇表示，海面上目前則是相當熱鬧，除了關島附近的葡萄桑颱風之外，昨天下午在菲律賓呂宋島附近還有另一個熱帶性低氣壓形成，這個熱帶性低氣壓將會很快的進入南海，並且持續往海南島、越南方向移動，進入南海後有可能會增強為今年第15號颱風蘇力，但是對台灣並沒有明顯的影響。

吳聖宇表示，葡萄桑颱風則是會持續以比較快的速度往琉球群島、東海、浙江一帶移動，目前葡萄桑颱風的結構還是比較鬆散，預估接下來24至36小時接近琉球群島的過程中強度可能會稍微增強，但是48小時後經過琉球群島進入東海往浙江沿岸靠近的過程，因為環境條件較差，強度反而有逐漸減弱的趨勢。

葡萄桑颱風是否可能威脅台灣？吳聖宇說，依照現在的預報來看，對台灣並沒有直接威脅，發布海上警報的機會也較低，預估周四將會掠過台灣北方後登陸浙江，也是離台灣最接近的一天，但是預報資料來看，它的強度弱、範圍也較小，對天氣的影響程度有限，外圍水氣有機會讓中北部地區出現短暫陣雨，配合熱力作用，午後熱對流的發展也會比較旺盛，但也僅此於水氣增多的程度，並不會有進一步更大的影響，因此也不必太過擔心。