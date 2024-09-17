北市腸病毒疫情連2周各降1成 中秋烤肉這兩招抗染腸胃炎

中小學開學迄今2周，國內腸病毒疫情仍處流行期，但北市腸病毒疫情連續2周各降1成，而今天是中秋節，衛生局提醒聚會、烤肉及出遊均會增加互動機會，大小朋友都要勤洗手，食物洗乾淨、充分煮熟再食用，預防感染腸病毒和腸胃炎。另外，今年中秋連假沒有連續假期，北市環保局清運照常。

衛福部疾管署腸病毒疫情監測資料指出，第37周即9月8日至9月14日，北市門急診計962人次就診，已低於每周1100人次的流行閾值，且近2周降幅分別達13%及14%。全國第37周共1萬4458人次就診，已連續22周高於每周1.1萬人次的流行閾值。

北市衛生局表示，7月至9月到轄內1455家教托育機構腸病毒防治輔導查核，包含病例通報、洗手設施及環境清消等防治措施。另呼籲，近期國內腸病毒仍處流行期，民眾若確診腸病毒，建議在家休息7天，避免學校或托育機構內群聚感染，如7天內有2名幼童診斷腸病毒要停課7天，以阻斷傳播鏈。

今天中秋節，不少民眾會烤肉或聚會，北市衛生局提醒備餐、進食前、如廁後，都應使用肥皂或洗手乳正確洗手，食物要留意保存方式，徹底清潔、充分煮熟，並使用公筷母匙，避免食物未熟即食用，導致腸胃不適或感染腸胃炎。

如已有發燒或呼吸道症狀，建議佩戴口罩，減少參加聚會。烤肉時應留意食材保存方式外，務必將食物充分煮熟再食用。假期後也應強化自我健康監測，如有發燒或疑似感染症狀要盡速就醫。