吳德榮：中秋台灣東側水氣多 西半部多雲時晴

氣象專家吳德榮今天說，颱風蘇力估今天形成，對台直接侵襲機率低。中秋節台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量多、偶有局部短暫雨；西部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第14號輕颱「葡萄桑」向西北西朝琉球前進，其預測路徑比「貝碧佳」略偏南；第13號輕颱「貝碧佳」向西北西，今天將減弱為熱帶低壓；另一個熱帶低壓通過呂宋島、進入南海後，今天將發展為第15號輕颱「蘇力」，預測偏西轉西北前進。

吳德榮指出，3颱未必同時存在，雖然目前的預測資料顯示，這些熱帶系統對台直接侵襲的機率低，但各國模式仍在調整中，應持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天中秋節台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量多、偶有局部短暫雨；西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、19日北部、東半部有局部短暫雨機率，西半部近山區午後有局部陣雨或雷雨；20至23日南方水氣北抬，大氣很不穩定，其中20、21日南台灣有局部陣雨或雷雨，西半部午後有大雷雨發生機率，慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。

吳德榮提到，22、23日各地有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨發生機率，慎防雷擊、強風及瞬間強降雨。