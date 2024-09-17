桃竹高溫恐達37度 東半部留意局部大雨

中央氣象署表示，今天水氣偏多，東半部及恆春半島不定時有短暫陣雨且有局部大雨機率，大台北及西部山區偶有零星飄雨。受偏東風沉降影響，桃園、新竹局部地區恐達37度以上，注意防曬。

氣象署指出，今天台灣環境吹東風，上午整體雨勢較減緩，桃園以南平地及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴、高溫炎熱，午後僅嘉義以南地區及苗栗以南山區有局部短暫雷陣雨，晚起水氣再增多，北部及東半部地區降雨機率提高。

溫度方面，氣象署預測，東半部因雲多下雨，高溫大概在32度左右，而西半部則來到34至36度，受偏東風沉降影響，桃園、新竹局部地區可能來到37度以上，外出注意防曬並多補充水分。

風力方面，桃園至雲林沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風；另外，澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間注意海水倒灌或局部淹水情形。

第13號輕度颱風「貝碧佳」，上午已由上海登陸中國大陸，清晨2時位於台北北北西方840公里處，持續向西北西前進，強度將逐漸減弱；第14號輕度颱風「葡萄桑」，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2100公里的海面上，路徑上大致向西北方向往琉球群島前進，未來環境較不利於發展，預估強度發展有限，而後期位置及動向仍有不確定性，氣象署將持續觀察；此外位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，朝偏西方向前進，預估通過呂宋島後進入南海，有增強為輕度颱風的趨勢，不過距離仍遙遠，對台灣天氣無影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東北風，北部擴散條件轉佳，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。