多汁香甜文旦柚怎麼挑 專家教3個小撇步

今天是中秋節，文旦柚怎麼挑？「農業部」臉書粉專分享3個小撇步。農業部表示，首先看外觀，接著觀形狀，還要掂重量。掌握這3個小技巧，就能輕鬆選到美味的文旦了。

怎麼挑選才能買到多汁香甜的文旦？農業部表示，撇步1「看外觀」，果皮的油胞要愈細緻愈好，外觀色澤呈黃綠色，果肉質地愈細、口感愈佳。若購買後想馬上品嘗，應選果皮呈淡黃色者佳。若要久放才享用，則應選果皮略黃綠者，置於通風陰涼處，可保存1至2個月。

撇步2「觀形狀」，農業部表示，以底寬而上尖，底部須開闊而內凹，呈短三角形者，且果實端正不歪斜，品質最佳。撇步3「掂重量」，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多。較大的果實（約600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮；較小的果實（約400公克）果肉相對較細緻、耐久放。