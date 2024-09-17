國家級警報今年小幅改版增2重點 氣象署：盼助快速應對危機

地震來時，收到PWS（Public Warning System，災防告警系統）簡訊，也就是所謂的「國家級警報」，不少人腦筋空白2秒，才思考該怎麼反應。「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，今年「國家級警報」小幅改版，「如果有個重點提示，或許可以減少一點內心的慌亂」。

今年的災防告警系統簡訊，氣象署表示，新增內容包括：網頁連結（ https://gov.tw/KNs ），以及地震中心的聯絡電話。以0403地震的PWS簡訊為例，「[地震速報 Earthquake Alert] 04/03 07:58左右花蓮地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」，氣象署。Felt earthquake alert. Keep calm and seek cover nearby. CWA 02_2349 1181避難宣導：https://gov.tw/KNs」。

氣象署表示，關鍵就在最後的「避難宣導」網址，點進去會帶往1個PDF檔，是內政部消防署提供的防災應變宣導資訊。收到的民眾當下無論人在辦公室、電影院，還是家裡的廚房或浴廁，都能快速一覽各情境下的避難原則與注意事項，以更快速有效的方式應對危機。

多放一個網址有什麼幫助？避難會變快嗎？氣象署表示，可能會，也可能不會。如果在收到警報的當下秒點進去，也許能在措手不及的時候避難參考，來得及躲好；不過，就算地震當下來不及仔細閱讀，還是鼓勵在危機解除後點開查看，為下次地震做好準備。

氣象署提醒，以後當大地震來臨時，萬一不知道該怎麼辦，就趕緊點開PWS簡訊的網址。還是希望民眾把「趴下、掩護、穩住」3原則演練成反射動作。