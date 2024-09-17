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台東、屏東大雨特報 今晚起水氣再增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，花蓮縣及台東縣已有豪雨發生，今天台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。大雨：屏東縣山區、恆春半島、台東縣。

氣象署說，今天台灣環境吹東風，且水氣偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島不定時有短暫陣雨，白天雨勢較減緩，降雨空檔且有局部大雨出現的機率，而西半部地區及澎湖、金門馬祖則為多雲到晴、高溫炎熱，午後僅嘉義以南地區及苗栗以南山區有局部短暫雷陣雨。今晚起水氣再增多，大台北地區亦有局部陣雨的機率。

溫度方面，今天東半部因雲多下雨，高溫大概在32度左右，而西半部則可以來到34至36度，受偏東風沉降影響，桃園、新竹局部地區甚至可能來到37度以上，外出注意防曬並多補充水分。

風力方面，苗栗以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、金門易有8至9級強陣風，海邊活動多加留意；另外，澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間注意海水倒灌或局部淹水情形。

未來1周台灣仍處於大低壓帶附近，期間亦受到熱帶系統影響，其路徑及強度雖有些不確定性，不過直接影響機率低，要留意台灣附近水氣偏多，環境不穩定，請持續關注最新預報資訊。

明天至下周一低壓帶影響，水氣偏多、天氣不穩定；明天、周四受第14號颱風葡萄桑外圍水氣影響，台灣環境吹偏東北風，迎風面的北部、東半部地區、恆春半島及馬祖不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五至下周一環境轉為偏南風，水氣仍多，南部地區亦有局部短暫陣雨，且各地降雨機率高。

周四至周六基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，周五、周六西南部沿海亦有長浪發生的機率。

今天至周六澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間注意海水倒灌或局部淹水情形。

24日至26日低壓帶影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周南海至菲律賓東方海面為大低壓區，仍有利於熱帶系統發展，未來其位置及動向仍有較大的不確定性，且和下周天氣有密切的關係，氣象署將持續觀察，留意最新預報資訊。

恆春 金門 馬祖

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