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中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

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中秋賞月這裡機會最大 東半部和大台北溼答答

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天是中秋節，能否如願賞月？「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天起台灣附近水氣將會增多，東半部與東北角、基隆北海岸雲量多偶有陣雨，可能要在雲縫中找尋月娘的身影。其他地區順利賞月機會較大。

關於颱風動態，天氣風險公司表示，葡萄桑颱風路徑預測與貝碧佳相似，將經過琉球群島並快速接近浙江沿岸。對於台灣而言，葡萄桑颱風短期內不會影響中秋假期的天氣，但偏東風到東北風會帶來降雨，特別是在東半部和大台北地區。北部和西北部沿海地區可能會有強陣風，並需注意高溫。中秋節東半部地區賞月機會較低，而新竹以南地區賞月機會較高。

天氣風險公司表示，明天到周五葡萄桑颱風將進入東海並靠近浙江沿岸，可能會使台灣北部、東北部和東部地區有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨增多，天氣變得不穩定。

中秋節 颱風

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