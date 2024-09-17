中秋賞月東西兩樣情 蘇力最快今生成 吳德榮：3颱未必共存

今天是中秋節，中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

今天是否適合賞月？氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，台灣東側水氣多，大台北、東半部雲量多，偶有局部短暫雨的機率；西半部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。白天仍偏熱，北部25至37度、中部25至36度、南部25至35度、東部23至35度。

關於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱葡萄桑向西北西朝琉球前進，其預測路徑比輕颱貝碧佳略偏南，但在不確定性範圍內；貝碧佳颱風向西北西，今將減弱為熱帶低壓。

他說，另1熱帶低壓通過呂宋島、進入南海後，今將發展為蘇力颱風，預測偏西轉西北前進、漸行漸遠，3颱未必同時存在。雖然目前的預測資料顯示，這些熱帶系統對台灣直接侵襲的機率低，但各國模式仍在調整中，應持續觀察。