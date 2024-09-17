獨居最怕詐團 退休老翁被騙千萬追不回

詐騙氾濫，獨居長者成了詐團眼中肥羊。新北九十六歲湯姓老翁百萬積蓄被騙去投資「外太空產業」，落入每餐泡麵加蛋窘境；桃園七十六歲李姓老翁誤以為投資賺了錢，最後連房產也被騙；北市一名退休老人被騙上千萬元而鬱鬱寡歡、足不出戶，最後被送進安養院。

新北湯姓老翁多年前誤入投資陷阱，百萬積蓄被拐走，目前靠每月萬餘元榮民就養金度日；他是市府造冊關懷的長輩，為免再遭詐騙，手機設定只能撥出而無法接聽別人來電。由於他獨居新北新莊郊區不到十坪的陋室，早晚兩餐常是加蛋泡麵配茄汁魚罐頭，雙鳳里長潘素娥及牡丹心發展協會理事長陳專森三天兩頭登門訪視。

桃園李姓老翁今年初遭哄騙加入手機投資群組，前後投資九百六十萬元後，詐團誆稱已幫他賺進四千多萬元，但要先付一千六百萬服務費才能領，他過戶價值三千萬房產給詐團成員籌錢，最後驚覺騙局，報警揪出犯嫌，但老本已難討回。

台北市大安區民紹里里長周輝泰觀察，長者對資訊掌握速度慢，成了詐團眼中的肥羊，曾有銀行退休的里民遭詐騙一千多萬元，受到嚴重打擊，逐漸把自己困在家裡而不願出門，最後被送到安養院。