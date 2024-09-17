專家訪視心得：社安網要能及早接住獨老

照顧獨老，民政鄰里長系統是要角，但鄰里長多數沒經過專業訓練，可能會帶有「主觀意識」去判斷是否需要通報列冊關懷，最後政府掌握獨老狀況與實際情形不同，有待中央跨部會整合。

比起列冊紙上作業，鄰里長比社政單位更能掌握鄰里居民狀況，也因此常扮演社區守望要角，透過志工送餐、郵差送信觀察「飯菜沒人拿、送信沒人拿」等生活異狀。

台中市豐原區社皮里長涂力旋說，許多獨居老人不善與外界聯繫，沒主動接觸可能就被忽略，需要民政與社福系統協力發掘。不過，台中市社會局局長廖靜芝說，很多獨居老人不需要外界幫助、不希望外人打擾，曾有名獨居長者被列冊還向里長反映「很不高興」，主張資源應該提供給有需求者。

「獨居只是生活型態，列冊是需要協助的獨居老人。」老五老基金會第一線人員家訪發現，不少的健康、經濟獨立長者不想被列冊關懷，他們大多怕被貼上「子女不孝、一定是以前對孩子不好才會老了沒人理」等標籤，因此如何將所有需要關懷的老人列冊關懷很重要。

「不要等到他們足不出戶才介入。」財團法人老五老基金會執行長游麗裡表示，各縣市有松齡大學、長青學苑，很多健康長者會積極參與，他們可能是潛在需要協助的獨居長者，這類服務若能提早掌握，可讓社會安全網能及早接住，同時根據緊急情況分級管控，才能有效達成關懷獨老目的。

走進新北新莊區牡丹心發展協會開辦的社區關懷據點，長者正跟著健康操老師手舞足蹈，九十五歲班長莊俊一在下課時大喊「起立」，全班同學一起說「謝謝老師」。莊俊一喪偶廿多年，社區關懷據點成為他生活重心，一對兒女分別住日本、高雄，他很享受獨居生活，他說，有一票據點同學讓他晚年不孤單，在熟悉環境安老才最自在。