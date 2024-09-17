聽新聞
0:00 / 0:00

專家訪視心得：社安網要能及早接住獨老

聯合報／ 記者葉德正陳秋雲王慧瑛／連線報導
新北市新莊區牡丹心社區發展協會長照站內，長輩們手舞足蹈做「高齡健腦操」，獨居的九十五歲老翁莊俊一（前排中）是班長。記者陳正興／攝影
新北市新莊區牡丹心社區發展協會長照站內，長輩們手舞足蹈做「高齡健腦操」，獨居的九十五歲老翁莊俊一（前排中）是班長。記者陳正興／攝影

照顧獨老，民政鄰里長系統是要角，但鄰里長多數沒經過專業訓練，可能會帶有「主觀意識」去判斷是否需要通報列冊關懷，最後政府掌握獨老狀況與實際情形不同，有待中央跨部會整合。

比起列冊紙上作業，鄰里長比社政單位更能掌握鄰里居民狀況，也因此常扮演社區守望要角，透過志工送餐、郵差送信觀察「飯菜沒人拿、送信沒人拿」等生活異狀。

台中市豐原區社皮里長涂力旋說，許多獨居老人不善與外界聯繫，沒主動接觸可能就被忽略，需要民政與社福系統協力發掘。不過，台中市社會局局長廖靜芝說，很多獨居老人不需要外界幫助、不希望外人打擾，曾有名獨居長者被列冊還向里長反映「很不高興」，主張資源應該提供給有需求者。

「獨居只是生活型態，列冊是需要協助的獨居老人。」老五老基金會第一線人員家訪發現，不少的健康、經濟獨立長者不想被列冊關懷，他們大多怕被貼上「子女不孝、一定是以前對孩子不好才會老了沒人理」等標籤，因此如何將所有需要關懷的老人列冊關懷很重要。

「不要等到他們足不出戶才介入。」財團法人老五老基金會執行長游麗裡表示，各縣市有松齡大學、長青學苑，很多健康長者會積極參與，他們可能是潛在需要協助的獨居長者，這類服務若能提早掌握，可讓社會安全網能及早接住，同時根據緊急情況分級管控，才能有效達成關懷獨老目的。

走進新北新莊區牡丹心發展協會開辦的社區關懷據點，長者正跟著健康操老師手舞足蹈，九十五歲班長莊俊一在下課時大喊「起立」，全班同學一起說「謝謝老師」。莊俊一喪偶廿多年，社區關懷據點成為他生活重心，一對兒女分別住日本、高雄，他很享受獨居生活，他說，有一票據點同學讓他晚年不孤單，在熟悉環境安老才最自在。

台中市 獨居老人

延伸閱讀

為什麼會腳臭？腳臭的4個常見原因以及解決方法

颱風蘇力明生成機率高！19日北有葡萄桑、南有蘇力 專家曝影響

中蒙專家追蹤6年7萬公里 首次拍到瀕危野生「戈壁熊」

吃櫻桃補鐵、補血其實沒效！專家揭「隱藏4益處」，竟還能改善睡眠品質

相關新聞

社安網漏洞 獨老列冊比率偏低

我國老年人口逾四百四十萬，但全國僅列冊五萬三千多長者需關懷，六都列冊比率約一個百分點上下，民代質疑是近年孤獨死悲劇頻傳的...

今晚超級月亮 土星合月百年一見

今天是中秋節，今年的中秋明月除是距離近又大的「超級月亮」，也是自二○一五年以來最大的中秋月，今晚還有明亮土星來合月，相距...

新型態虐老 未成年人出手毆打

今年上國中的「小翔」被母親制止打手遊、要求早睡，竟怒摔手機、電腦主機表達不滿，嚇得單親媽報警；一名國中少女常與朋友出遊遭...

預期反聖嬰發展 今年冬季可能偏暖

全球溫度愈來愈熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，今年八月地球平均溫度創下一七五年以來歷史新高，且已經是連續...

老盟「獨老處方箋」 引入社區關懷

人口老化是全球趨勢，如何守望獨居長者是每個國家面臨的共同課題。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，歐洲國家針對七十...

獨居最怕詐團 退休老翁被騙千萬追不回

詐騙氾濫，獨居長者成了詐團眼中肥羊。新北九十六歲湯姓老翁百萬積蓄被騙去投資「外太空產業」，落入每餐泡麵加蛋窘境；桃園七十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。