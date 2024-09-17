老盟「獨老處方箋」 引入社區關懷

人口老化是全球趨勢，如何守望獨居長者是每個國家面臨的共同課題。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，歐洲國家針對七十五歲以上老人進行到宅整合性評估值得台灣借鏡，目前連江縣有類似作法；老盟前年起與全台十七個社區合作推出「獨老處方箋」以彌補政府部門不足。

所謂的「獨老處方箋」是由社區提出獨居老人名冊，接受UCLA「孤獨量表」評估，再透過「客廳即據點」構想，在十七個社區培訓超過二百八十名志工，包括引入社區內民間團體資源，帶長者參與社區活動或創意課程，又或者是到宅問安與電話關懷，降低長者的孤獨感。

「老盟甚至招募獨老為志工，連結獨老關懷網。」老盟政策召集人、亞洲大學社工系教授黃松林表示，培訓志工中有不少是社區內的獨居老人，讓過去彼此沒有連結獨老們，因為孤獨處方箋串起來成為彼此老年生活夥伴，平均長者孤獨感從原本平均十四分降至十一點六分左右，未來將持續推動到更多社區，讓有需要的長者一一被接住。

連江縣照顧長者的做法獲得老盟讚許，連江縣民政社會處長曾玉花表示，縣府將老人依生活自理能力狀況分為三級。初級預防性服務網絡為每半年查報，提供密集訪視並連結其他社福資源；次級支持性福利措施乃協助連結縣內長期照顧服務，配合關懷獨老居安政策並結合緊急救援連線系統提供廿四小時監控；完備保護性功能及體制方面，提供廿四小時通報服務並視情況協助，同時裝設緊急救援系統，獨老遇意外可獲立即救助。

日本曾讓獨居長者每天在家門口插旗傳達身體健康訊息，未插旗就代表抱恙，可及時被發現協助，但也有人憂心會標籤化。輔仁大學社會工作系副教授王潔媛表示，日本獨老至少七三七萬人，因多數不喜歡麻煩親友或兒女，導致一年有近七萬人孤獨死；台灣學習日本很多獨老關懷措施，但風俗民情不同，適用情況不一樣，日本獨老情況比台灣更嚴重，政府要因地制宜，找出適用本國的解方。