青少年3C成癮 家庭衝突主因

未成年人手機或三Ｃ成癮已成家庭衝突最大主因；馬偕醫院兒童青少年心智科資深主治醫師臧汝芬表示，愈來愈多家長因制止孩子玩手機起衝突而至門診求助，這些被「平板養大」的孩子平均九歲，最小五歲，一天上網至少五小時、最多八小時，上小學後克制不了想上網衝動，對其他事物也失去興趣。

臧汝芬建議，學校雖有專業輔導資源，但發現孩子有社交困難、情緒不穩、控制力不佳等異狀，應轉介醫院進行心理諮商與心理治療，不是等到發生社會案件才檢討哪個環節出了問題，政府也應介入「手機健康管理」，避免學生手遊消費情形加劇、網路遊戲成癮愈來愈嚴重。

二○一八年，世界衛生組織公告第十一版世界疾病分類，將「遊戲障礙」列為精神疾病，因為三Ｃ成癮機轉與酒精、毒品成癮類似，孩子大腦已被改變。臧汝芬建議，學校要把手機成癮問題列為入學檢查項目，跟視力、牙齒一樣，提早安排身心輔導。

臧汝芬呼籲，各界都要重視電玩對兒童、青少年的影響，但不需要一味阻止孩子玩遊戲，應安排更多全家一起做的活動來促進身心健康。