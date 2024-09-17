新型態虐老 未成年人出手毆打

今年上國中的「小翔」被母親制止打手遊、要求早睡，竟怒摔手機、電腦主機表達不滿，嚇得單親媽報警；一名國中少女常與朋友出遊遭單親爸勸阻，竟對父親動手。衛福部統計，未成年子女對父母及爺奶暴力相向的「新型態虐老」案快速上升，急需保護雙方的法規。

衛福部前年開始統計未成年虐老案件，全國通報三千三百多件，去年直系卑親屬虐待逾六十五歲尊親屬案件一萬一三六五件，其中三四八五件施虐者是未成年人，今年一到六月已通報一八八○件。

老人保護通報案上升 製表／元氣中心

衛福部保護司長張秀鴛表示，對長輩施虐的未成年者有二大特色，一是被家長溺愛或有注意力不集中、過動症，另一種為曝險少年，即曾持有毒品、槍械紀錄或意圖犯罪未遂者，特別是被家長溺愛的孩子，施暴機率大增。

六都列冊獨老連年增 製表／地方社會中心

剛升國中的「小翔」，暑假與單親媽出遊，被制止打手遊，竟怒摔手機回應；母子返家後，小翔再因不滿母親要求「早點睡」而抱起電腦主機丟向媽媽，還揚言對媽媽不利；婦人嚇得報警，警方到場後，她卻告訴警方「誤報，沒事了」。

高雄王姓資深刑警曾碰過少女涉嫌打傷父親的案例。少女因父母離異而和弟妹隨父親同住，升上國中後因時常與同學、朋友外出，對父親的管教不耐煩，多次爭吵後朝父親動手，兩人鬧上警局，互控對方動手，最後轉介社工介化解父女歧異。

南部一名婦人表示，兒子升上高中後，不給手機或網路就像魔鬼般翻臉不認人，動輒在家裡亂摔東西、辱罵，有如精神虐待，但家醜不可外揚，也不知該向誰求助，只好忍耐。

張秀鴛說，近期最常被通報的案例都與管教約束時被暴力回擊有關，家長一開始認為自己沒教好而不敢求助，最後發現已無法教育孩子才報警或對外求助，但現行法規將未成年者當成受害者；舉兒少安置條例規定為例，未成年遭暴力對待才能安置，如今未成年者成了施暴者，如何與受暴的父母或爺奶分開成了難題，若受虐長者申請保護令，也會因未成年者無經濟能力而無法要求孩子離開現居地，受暴家長只能繼續與施暴未成年子女同住。

張秀鴛表示，各縣市皆有未成年虐老通報，今年已要求各縣市社會局依個案找出「安置解方」，找到可暫時安置未成年的親友，降低長者再次受虐情形，最快今年底或明年初將邀各縣市討論，研議標準作業流程。

暨南國際大學家庭暴力研究中心主任王珮玲表示，未成年人家暴漸增，要從輔導著手，透過第三方居中協調，幫孩子度過混亂的青春期。青少年網路成癮會造成人際疏離、身心問題，常因得不到滿足而出現負面反應，若以暴力方式教育，只會帶來反效果；政府、學校、醫衛等不同制度角色都要輪流介入，並善用青少年親善門診服務、家庭教育中心、家庭暴力暨性侵害防治中心。