社安網漏洞 獨老列冊比率偏低

我國老年人口逾四百四十萬，但全國僅列冊五萬三千多長者需關懷，六都列冊比率約一個百分點上下，民代質疑是近年孤獨死悲劇頻傳的原因。老人福利推動聯盟表示，雖非每位獨老都需幫助，但獨居風險高，成了社會安全網脆弱的一環。

長者不願求助 發掘仍不足

新北市蘆洲區李姓老翁身體健康未被列入獨老名冊，日前無故失聯，被里長發現在家往生。檢調日前查獲新北永和區有里長夥同律師、警察盜領獨老遺產，這名身體硬朗且仍有社交活動的長者同樣未被列冊，公部門難以及早發現。南部七十歲許姓獨居老翁非列冊獨老，死亡三個多月後才發現，遺體已呈風乾狀態，檢警研判死於心肌梗塞。

高齡化海嘯來襲，如何掌握需要協助關懷的獨老，成了政府當務之急。新北市議員彭佳芸發現，新北今年七月底列冊獨老七五二八人，占全市老年人口七十五萬人的百分之一，質疑市府透過戶籍資料、社福機構或鄰里系統通報方式，對發掘潛在獨居長者仍嫌不足。

「列冊條件無法自理的定義太籠統，長者主觀上恐礙於某些因素不願求助，悲劇往往就這樣發生。」彭佳芸認為戶籍資料有盲點，不可能完整呈現實際居住情形，關懷獨老重擔常落在鄰里長肩上，但獨老人數與境況隨時變動，市府應強化發掘高齡獨老。

獨老列冊 各縣市條件不同

新北市社會局表示，長者獨居原因多元，可能伴隨家庭結構變異、喪偶或離婚、無子女或子女不在身邊、選擇獨立生活；列冊長者可能是足不出戶或經濟弱勢、行動困難，透過鄰里系統、社區志工、待用餐、社區藥局、社區管委會等網絡通報，由社會局評估有無列冊需求，一般身體健康、生活無虞就不會列冊。

北市獨老列冊率比新北稍高，為百分之一點六一，但卻被審計揪出資料沒更新。截至今年八月，北市列冊九四九三人，有六四五個案所登錄主責社工已離職或不在原單位服務。台中市獨老列冊比率也在百分之一左右，台中市社會局局長廖靜芝說，很多獨老活力不輸年輕人，不需外界幫助或不希望外人打擾，因而未列冊。

屏科大社工系教授趙善如表示，每個縣市對獨老列冊服務條件不同，例如北市定義包含同住者無照顧能力或一周內有連續三天以上不在也列入；花蓮對有直系親屬住同縣市但關係疏離也可列進服務對象。

老人獨居宅數 11年來翻倍

內政部統計，二○一三年僅一名六十五歲老人獨居的宅數為廿九點四萬宅，今年六月已有五十七點二萬宅，十一年翻倍成長，獨居戶增多。

老盟祕書長張淑卿表示，地方政府因財政及資源考量，獨老列冊條件確實較嚴苛，據查現今獨居老人約占全國四百多萬老年人口的百分之十三，雙老家庭約百分之廿，兩者相加占全部老人三成左右，但獨居老人不一定需要幫忙，只是風險比一般人高，公部門仍要加強掌握，擬定更符需求的政策。